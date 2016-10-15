Статьи Бюро Мажилиса Лаура ТУСУПБЕКОВА

На обсуждение депутатов в первом чтении вносится законопроект с сопутствующими поправками о фонде компенсации вреда потерпевшим. Документ направлен на урегулирование общественных отношений, возникающих в области компенсации вреда потерпевшим от уголовных правонарушений, и установление правовых, социальных и организационных основ по ее выплате путем создания соответствующего фонда.



Палата также рассмот­рит ратификационный законопроект – поправки в казахстанско-российское Соглашение о статусе города Байконыра, порядке формирования и статусе его органов исполнительной власти. Изменения направлены на урегулирование вопросов двойного обложения косвенными налогами зарегистрированных здесь налогоплательщиков. Предусматривается применение косвенных налогов при ввозе⁄вывозе товаров (выполнении работ, оказании услуг) на территорию Байконыра⁄с территории Байконыра аналогично порядку, установленному Договором о ЕАЭС.

Кроме того, на заседании бюро рассмотрен вопрос о проведении парламентских слушаний на тему дальнейшей модернизации уголовного, уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного законодательства Казахстана.

