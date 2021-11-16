Бюро Сената
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Адия Кенжегулова
В повестку очередного заседания Сената включен законопроект «О республиканском бюджете на 2022–2024 годы».
Также сенаторы рассмотрят проект закона «О гарантированном трансферте из Национального фонда Республики Казахстан на 2022–2024 годы», принятие которого способствует выполнению государственных обязательств по выплате солидарных пенсий и государственных базовых пенсионных выплат.
Члены бюро обсудили ход подготовки к офлайн-встрече с секретарями маслихатов регионов, запланированной на эту пятницу. Как известно, в марте также состоялась встреча с вновь избранными депутатами маслихатов, но в онлайн-формате.
Кроме того, поступившие ранее из Мажилиса законопроекты были распределены между комитетами Сената для дальнейшей работы.