Бюро Сената

В повестку очередного заседания Сената включен законопроект «О республиканском бюджете на 2022–2024 годы».

Также сенаторы рассмотрят проект закона «О гарантированном трансферте из Национального фонда Респуб­лики Казахстан на 2022–2024 годы», принятие которого способствует выполнению государственных обязательств по выплате солидарных пенсий и государственных базовых пенсионных выплат.

Члены бюро обсудили ход подготовки к офлайн-встрече с секретарями маслихатов регионов, запланированной на эту пятницу. Как известно, в марте также состоялась встреча с вновь избранными депутатами маслихатов, но в онлайн-формате.

Кроме того, поступившие ранее из Мажилиса законопроекты были распределены между комитетами Сената для дальнейшей работы.