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Происшествия
Бывший муж напал с ножом на алматинку в автобусе – ведётся следствие
Диасов Ораз
корреспондент

В департаменте полиции Алматы прокомментировали резонансный случай нападения бывшего мужа на экс-супругу в городском автобусе - мужчина нанес ей несколько ножевых ранений на глазах у пассажиров, передает корреспондент Каzpravda.kz.

Шокирующее видео с инцидентом опубликовала в Instagram правозащитница, руководитель фонда "НеМолчи.kz" Дина Смаилова.

По ее словам, 31 июля в Алматы в 22:30 в автобусе № 38, в районе улиц Саина и Рыскулова, мужчина напал на бывшую супругу.

«Это наглое, дерзкое нападение с ножом в руках прямо в автобусе на 27-летнюю маму двоих детей наблюдали пассажиры. Четыре дня он ее караулил возле работы, каждый раз она выходила с другого выхода и успевала уехать, но в тот день он ее обманул, проследил и зашел в автобус следом за ней. Мужчина неоднократно проявлял насилие, женщина ранее обращалась в полицию по фактам семейно-бытового насилия. Супруги разведены уже два года, но он продолжает преследовать ее, контролировать ее личную жизнь», - рассказала правозащитник.

Дина Смаилова добавила, что в тот день мужчина напал на бывшую жену с ножом, обещая убить, пытался нанести удар в область сердца, а затем по лицу. Но из-за того, что его сразу обезвредили пассажиры автобуса, он не довел задуманное до конца.

В департаменте полиции Алматы сообщили, что данный факт зарегистрирован в управлении полиции Алатауского района.

«Назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводится комплекс следственных мероприятий, по результатам которых по уголовному делу будет дана квалификация и принято окончательное процессуальное решение», - сообщили в пресс-службе ведомства.

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