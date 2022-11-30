Бывший председатель КНР Цзян Цзэминь ушёл из жизни

Цзян Цзэминь не появлялся на публичных мероприятиях с 2019 года.

Цзян Цзэминь © Lintao Zhang/ Getty Images

Бывший председатель КНР и бывший генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Китая (КПК) Цзян Цзэминь умер сегодня в возрасте 96 лет, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.

По информации Центрального телевидения Китая, Цзян Цзэминь, "болевший лейкемией и функциональной недостаточностью внутренних органов, умер 30 ноября 2022 года в 12:13 по местному времени в Шанхае".

Цзян Цзэминь не появлялся на публичных мероприятиях с 2019 года. Слухи о плохом состоянии здоровья политика усилились после того, как он не принял участие в торжественных мероприятиях в честь столетия Коммунистической партии Китая в 2021 году.

Кроме того, он был заявлен в списке делегатов прошедшего в октябре XX съезда КПК, однако также не появился в президиуме.

1 октября 2019 года он в числе других ветеранов партии и государства принимал участие в торжественных мероприятиях в честь 70-летия основания государства. Во время военного парада и демонстрации на площади Тяньаньмэнь он стоял на трибуне по левую руку от председателя КНР, генерального секретаря ЦК КПК Си Цзиньпина. Это было его последнее появление на широкой публике, напомнило информагентство.