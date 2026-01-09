Фото: скриншот видео / 24.kz

130 тысяч человек, более четырёх тысяч производителей и 13 площадок – таковы масштабы международной выставки потребительской электроники CES в этом году. Крупнейшее событие в мире технологий проходит в Лас-Вегасе, передает Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»

Главное отличие нынешней выставки от предыдущих – ИИ перестал быть просто алгоритмом: теперь умный разум встроен практически в каждое устройство. На площади в 250 тысяч квадратных метров – это около 300 школьных спортзалов – разработчики, топ-менеджеры и инвесторы устанавливают связи, которые помогают оценить перспективы проектов и возможные союзов. Инвесторы приезжают сюда, чтобы понять, в какие компании стоит вкладываться.

- Это центральное событие мира технологий. Долгие годы CES ассоциировалась лишь с говорящими холодильниками и дронами. Теперь речь идёт о революции в области искусственного интеллекта. Очевидно, что Дженсен Хуанг из Nvidia, Лиза Су из AMD и другие топ-лидеры фактически формируют план развития технологий на 2026 год, - говорит старший аналитик по акциям Wedbush Securities Дэн Айвс.

По словам отраслевых экспертов, робототехника, автономное управление и монетизация ИИ – ключевые тренды CES 2026.

- Я считаю, что 2026 год станет годом монетизации ИИ. Речь идёт уже не только о чат-ботах. Мы видим конкретные сценарии применения. В тренде также робототехника и автономные системы. В этом плане Китай играет огромную роль: здесь представлено множество компаний, которые являются лидерами в сфере робототехники, - отмечает Дэн Айвс.

Одним из самых впечатляющих экспонатов CES стала Ванда – гуманоидный робот китайской компании UniX AI. Она способна выполнять широкий спектр бытовых задач: мыть посуду, застилать постель, стирать бельё, заваривать чай и готовить напитки. По словам разработчиков, ежемесячно клиентам поставляется более ста таких роботов. Это указывает на переход технологии от демонстраций к реальному рынку. Конечная цель UniX AI – массовый домашний сегмент, однако пока компания рассматривает отели как промежуточный этап. Причина – в частных домах слишком различаются планировки и оснащение, тогда как гостиницы позволяют стандартизировать условия.

- Ванда доказала свою эффективность в гостиничном бизнесе. В отелях робот может взять на себя от 50% до двух третей задач, которые обычно выполняют сотрудники по уборке и обслуживанию номеров, - рассказал основатель и генеральный директор UniX AI Фред Янг.

Отдельное направление CES – кибер-питомцы. У мини-роботов на шее установлен экран-лицо, позволяющий имитировать эмоции и поддерживать зрительный контакт. Создатели отмечают социальный аспект – многие люди не могут заводить домашних животных из-за аллергии или особенностей образа жизни, поэтому кибер-петы рассматриваются как эмоциональные компаньоны без бытовых ограничений.

Чиповый гигант Nvidia представил пилотную систему автономного вождения. Её тестируют на машинах Mercedes-Benz. Программа объединяет открытые ИИ-модели, наборы данных и инструменты симуляции для обучения беспилотных машин. Она позволяет автомобилям анализировать дорожные сценарии и принимать решения в реальном времени. Как отметил гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг, машины с новой системой автопилота поступят в продажу сначала в США в первом квартале этого года, затем технология выйдет на рынки Европы и Азии.

– Наша система не только получает данные с датчиков и управляет рулём, тормозами и педалью газа. Она также объясняет, какое действие собирается выполнить: сообщает, что именно она сделает и почему пришла к такому решению, а затем выдаёт траекторию движения, - поясняет генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг.

Как отметил старший аналитик по акциям Wedbush Securities Дэн Айвс, Nvidia фактически сделала предупредительный выстрел, дав понять, что в автономном вождении она станет одним из ключевых игроков наряду с Tesla и Waymo, за которой стоит Alphabet.

- Компания будет поставлять чипы, которые станут основой ИИ-революции в беспилотном транспорте. Nvidia является партнёром Tesla. Речь идёт о триллионах долларов, которые будут потрачены на это. И, конечно, сама компания Хуанга не собирается оставаться в стороне, - говорит Айвс.

Таким образом, CES-2026 наглядно показывает переход от гонки технологий к борьбе за контроль над будущими рынками. И Nvidia, судя по представленным решениям, намерена играть в этой игре не роль поставщика компонентов, а одного из ключевых системных игроков, определяющих правила взаимодействия человека и машины в ближайшие годы.

Ещё одной из наиболее щепетильных сфер применения ИИ является здравоохранение. На CES представили гаджет для отслеживания гормонального фона, который можно использовать самостоятельно дома. Система состоит из портативного анализатора и одноразового тест-стика, который используется с образцом мочи. Устройство измеряет уровень четырёх ключевых гормонов, в том числе отвечающих за фертильность и менструальный цикл. Результаты отображаются как на самом приборе, так и в мобильном приложении, которое формирует индивидуальный график тестирования и объясняет значение показателей. Тем не менее эксперты в области здравоохранения напоминают о рисках безопасности конфиденциальной информации.

– При использовании таких гаджетов важно понимать, что происходит с вашей личной информацией и какие правовые гарантии на неё распространяются. Вокруг много путаницы. Существует федеральный закон о конфиденциальности медицинской информации (HIPAA), но он обычно не касается данных, собираемых потребительскими устройствами. Закон распространяется только на информацию, которую собирают медицинские учреждения. Поэтому единственная защита конфиденциальности, которую вы получаете при использовании таких гаджетов, – это та, которую они обещают сами, - говорит исполнительный директор Electronic Frontier Foundation Синди Коэн.

Как мы видим, CES-2026 демонстрирует не только технологические прорывы, но и растущую необходимость новых стандартов прозрачности в мире ИИ. Если раньше основной фокус был на вычислительной мощности и инфраструктуре, то сегодня, с быстрым внедрением технологий в повседневную жизнь, ключевыми становятся вопросы доверия, объяснимости и безопасности нейросетей.