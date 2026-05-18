Альтернативная география мегаватт

Энергия и вычисления – главный актив будущего

Если раньше экономическое влияние государств определялось запасами сырья, наличием выхода к морю и уровнем индустриализации, то сейчас новым ключевым ресурсом становятся вычислительные мощности и инфраструктура для проектов в сфере искусственного интеллекта (ИИ). Растущие вычислительные мощности выводят центры обработки данных (ЦОД) в ранг главных элементов конкурентоспособности и нацбезопасности.

При этом растущий спрос на цифровые мощности усиливает давление на глобальную энергосистему. Согласно прогнозам МЭА, глобальное потребление электроэнергии дата-центрами удвоится к 2030 году, достигнув отметки в 945 ТВт·ч. Для сравнения: данный объем превышает текущее совокупное потребление всей Японии. Тем самым, электричество перестает быть просто строкой в операционных расходах бизнеса. Теперь гарантированный доступ к свободным мощностям – это самостоятельный стратегический актив, вокруг которого выстраивается логика размещения новых цифровых объектов.

«На самом деле ситуация такова, что мы стоим на пороге тотального переизобретения всей мировой инфраструктуры. Через несколько лет наличие мощностей для размещения ИИ будет влиять на макроэкономику не меньше, чем наличие сырья или транспортных коридоров. Если раньше дата-центры воспринимались бизнесом просто как цифровые “склады” для бэкапов и хранения архивов, то сегодня это фундамент, новые нефтяные вышки цифрового мира. ИИ нужен не просто софт, ему необходимы физические, осязаемые сущности: бетон, тяжелое железо и, самое главное, гигантские, бесперебойные объемы электричества. Именно поэтому новые инфраструктурные проекты все чаще сразу проектируются в масштабах, которые еще несколько лет назад казались избыточными. Например, общая проектная мощность AKASHI в Астане составляет 100 МВт», – отмечает руководитель строящегося в Астане AKASHI DataCenter Владислав Минкевич.

Смена технологических поколений

Технология ИИ вышла за пределы BigTech и становится инфраструктурной потребностью для базовых отраслей – промышленности, медицины, телекома и госсектора. Согласно обзору McKinsey, 62% крупных организаций уже внедряют автономных ИИ-агентов. Это приносит реальные дивиденды: по сведениям агентства PwC, треть руководителей мировых компаний (CEO) заявляют, что использование генеративного ИИ уже привело к прямому росту выручки на 32% и рентабельности бизнеса на 34%.

Взрывной рост корпоративного спроса на технологии ИИ столкнулся с суровой физической реальностью: существующая ИТ-инфраструктура не готова к новым типам сверхнагрузок. Если еще несколько лет назад отраслевым стандартом считалось энергопотребление в пределах 5-10 кВт на одну серверную стойку, то современные ИИ-кластеры требуют от 80-100 кВт и выше. На мировом рынке наметился глубокий технологический разрыв. На сегодняшний день менее 3% действующих дата-центров в мире соответствуют наивысшему международному стандарту отказоустойчивости Tier IV.

Высокая плотность тепловыделения на ИИ-стойках делает традиционные системы воздушного охлаждения полностью устаревшими. Индустрия нацелена на ускоренную модернизацию: по данным UptimeInstitute, более половины операторов ЦОД, внедряющих ИИ, уже перестраивают свои объекты. В частности, 52% участников опроса обновляют системы распределения электроэнергии, а 51% переходят на жидкостное охлаждение серверов. Фактически началась глобальная и весьма болезненная смена технологий.

«Абсолютное большинство старых дата-центров в мире этот переход не переживут. Современные ИИ-чипы в старых залах – это как попытка поставить двигатель от ракеты на телегу, они там просто физически не смогут функционировать из-за перегрева. Нужны принципиально новые здания. Чтобы осознать масштаб нагрузок: вся Астана условно потребляет порядка 850 МВт, а один современный цифровой объект уровня Tier IV на пике будет точечно потреблять 100 МВт. Это масштаб огромного завода, но завода цифрового. Без глубокого реинжиниринга старые площадки превратятся в нерентабельные «ИТ-сараи». ЦОД AKASHI строится под новые задачи – в проекте предусматривается отдельный AI-ready модуль мощностью около 40 МВт, рассчитанный на высокоплотные вычислительные нагрузки нового поколения», – подчеркивает Владислав Минкевич.

Окно возможностей для Казахстана

Инфраструктурный кризис усугубляется тем, что традиционные европейские ИТ‑хабы – Франкфурт, Лондон, Амстердам, Париж и Дублин (рынки FLAP‑D) – испытывают дефицит сетевой мощности, так как спрос на электричество опережает потенциал энергосистем. В Дублине ЦОДы уже приближаются к тому, чтобы потреблять около 80% местного объема электроэнергии, тогда как в Амстердаме, Лондоне и Франкфурте их доля колеблется в пределах 30-40% локального спроса. Из-за этого очереди на присоединение новых объектов к энергосетям растянулись до 7-10 лет. В результате рынок перестал оценивать ЦОДы по площади – ключевой мерой стоимости становятся гарантированные мегаватты сетевой мощности, а не квадратные метры.

Такая ситуация создает окно возможностей для развивающихся регионов. Международные компании все активнее смотрят на альтернативные географии размещения инфраструктуры, говорит Минкевич. По его мнению, Центральная Азия, и в частности Казахстан, обладает всеми предпосылками, чтобы перехватить инициативу. Сочетание доступной профицитной энергии, холодного климата, снижающего затраты на охлаждение, выгодного геополитического положения на стыке макрорегионов, а также политической стабильности делает нашу страну идеальной безопасной гаванью для новых цифровых гигантов. Этот интерес уже начинает проявляться и на практике. По данным AKASHI DataCenter, первый блок строящегося проекта зарезервирован более чем на 103%, причем значительная часть спроса приходится на иностранных игроков, рассматривающих Казахстан как альтернативную площадку для размещения цифровой инфраструктуры.