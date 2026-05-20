Президенты Казахстана и Кении посетили Международный центр ИИ Alem.ai

Глава государства Касым-Жомарт Токаев и Президент Кении Уильям Руто посетили Международный центр искусственного интеллекта Alem.ai, в котором ознакомились с потенциалом центра как ключевого технологического хаба страны, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Заместитель Премьер-министра – министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев продемонстрировал лидерам двух стран экспозицию музея и возможности ИИ-кинотеатра, а также рассказал о долгосрочной стратегии развития Alem.ai.





Президентам была представлена система Astana Smart City с ее возможностями в области видеоаналитики, общественной безопасности, управления транспортом и координации городских служб в онлайн-режиме.