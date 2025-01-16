Ча-ча, раз, два, три

Колонка обозревателей
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Юлия Полонская

О том, что развитие профессионального спорта страны во многом зависит от финансовых возможностей самих казахстанцев, я слышала не раз. Но недавно убедилась в этом на собственном опыте.

Фото из архива: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Есть мамы футболистов, хоккеистов, каратистов, фигуристов, шахматистов, пловцов... Если окунуться в специфику детского спорта, можно достаточно быстро научиться отличать их друг от друга – в основном по внешнему виду, используемой в речи терминологии и финансовому статусу семьи. К примеру, если женщина говорит, что ее сын профессионально занимается хоккеем, можно смело сделать вывод, что семья не из бедных. Потому что обмундирование юного спорт­смена, его тренировки, участие в сборах стоят примерно как обслуживание внедорожника бизнес-класса. Думаю, где-то на втором месте – семьи фигуристов. Тут тоже очень много нюансов, которые нужно оплачивать из собственного кармана. Так, только пошив костюма для выступления доходит до 200–300 тысяч тенге, особенного если у топового портного.

Сама я не так давно окунулась в мир детских бальных танцев. И они при всей внешней вроде бы безобидности сразу оттянули на себя значительную часть семейного бюджета. Оказалось, что участие в турнирах всегда платное, для них нужны рейтинговые костюмы, идеально сидящие по детской фигурке, которая, конечно, может быть самой разной. А их стоимость может начинаться от 20 тысяч и не иметь предела. Еще нужно сделать прическу, а если девочка постарше, то и макияж: это от 8 до 20 тысяч тенге. Если турнир проходит в другом городе, нужно подумать, как добраться, где поселиться и чем питаться.

Сладкий вкус победы при этом пропадает быстро – впереди следующее соревнование. И если ребенок демонстрирует хорошие успехи, ему предложат индивидуальные тренировки, стоимость которых тоже не ограничена: час занятий с мастером может стоить шесть тысяч, а может и 30 тысяч тенге. Вот такое ча-ча-ча.

Видела новости о том, что казахстанские школьники занимают призовые места на международных чемпионатах по робототехнике и даже знаю родителей, которые возили своих юных интеллектуальных спортсменов на эти самые соревнования в Испанию. Очень рада, что благосостояние наших граждан позволяет им открывать двери больших возможностей для реализации потенциала своих детей. Но мне очень горько за тех, других, перед которыми эти двери автоматически закрываются ввиду острой ограниченности финансовых возможностей семьи.

Мы можем вспомнить истории успеха спортсменов, родители которых продавали квартиры и машины, чтобы подающий надеж­ды юниор смог поехать на тот самый международный турнир, ставший переломным в его карьере. Но расставлять прио­ритеты таким образом готовы далеко не все родители, особенно если детей в семье больше одного.

Немало сказано и о необходимости системного развития массового спорта в стране и различных государственных программах, расширяющих спектр досуговых и спортивных секций. Но когда твой ребенок не подходят ни под одну из них, все это остается лишь цифрами в квартальных и ежегодных отчетах ответственных лиц.

Рядом с моим домом была ДЮСШ, на которую я, так сказать, рассчитывала – и по переч­ню имеющихся там секций, и по наличию тренерского состава, и по стоимости, конечно же. Но год назад ее закрыли, здание разобрали, а на этом месте планируют построить бизнес-центр и элитный жилой комплекс. И в этом нет ничего нелогичного, ведь рентабельность этого проекта гораздо выше, чем воспитание профессионального спортсмена.

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#дети #Спорт #бюджет #родители #ДЮСШ #секции

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