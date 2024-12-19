Челлендж по уборке снега «100 мектеп — 1000 әке» запустили в Астане

Столица , Таза Казахстан
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Дана Аменова
корреспондент

В школах Астаны в рамках акции «Таза Қазақстан» проходит челлендж по уборке снега «100 мектеп — 1000 әке», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на столичный акимат

Фото: акимат Астаны

Представители Совета отцов специальной школы-интерната № 1 города Астаны запустили челлендж по уборке снега образовательного учреждения, где учатся их дети.

«Как говорил великий Абай: «Хочешь построить сильное государство, начни с воспитания семьи». Семья — основа формирования личности. Ее сплоченность напрямую зависит от роли отца. Мы стремимся вовлечь отцов в активное участие в воспитательном процессе. Чистота и порядок в учебных заведениях — ответственность каждого гражданина», — отметили организаторы.

Также в городской администрации добавили, что челлендж планируют вывести на национальный уровень, передав его в формате эстафеты другим городам Казахстана. Таким образом участники акции вносят свой вклад в укрепление национального единства и воспитание патриотического духа молодежи.

#Астана #снег #челлендж #«Таза Қазақстан»

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