В школах Астаны в рамках акции «Таза Қазақстан» проходит челлендж по уборке снега «100 мектеп — 1000 әке», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на столичный акимат

Фото: акимат Астаны

Представители Совета отцов специальной школы-интерната № 1 города Астаны запустили челлендж по уборке снега образовательного учреждения, где учатся их дети.

«Как говорил великий Абай: «Хочешь построить сильное государство, начни с воспитания семьи». Семья — основа формирования личности. Ее сплоченность напрямую зависит от роли отца. Мы стремимся вовлечь отцов в активное участие в воспитательном процессе. Чистота и порядок в учебных заведениях — ответственность каждого гражданина», — отметили организаторы.

Также в городской администрации добавили, что челлендж планируют вывести на национальный уровень, передав его в формате эстафеты другим городам Казахстана. Таким образом участники акции вносят свой вклад в укрепление национального единства и воспитание патриотического духа молодежи.