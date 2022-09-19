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Человек погиб из-за тайфуна в Японии

Из-за тайфуна "Нанмадол" в Японии погиб один человек, 69 пострадали, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости.

Один человек погиб, 69 получили травмы на юге и юго-западе Японии из-за тайфуна "Нанмадол", сообщил телеканал NHK.

Тело погибшего было обнаружено полицией в машине в поле в префектуре Миядзаки. Во время прохождения тайфуна машина была затоплена водой из-за ливней.

Сообщается о сходе оползня в той же префектуре. С находившимся в этот момент в доме мужчиной не удается установить связь.

В префектуре Миядзаки, в которой под влиянием тайфуна ливневые дожди начались еще в четверг, за это время выпало 985 миллиметров осадков, что примерно соответствует двойной месячной норме для сентября в этом районе.

По данным телеканала, травмы различной степени тяжести получили как минимум 69 человек. Больше всего пострадавших - на острове Кюсю, над территорией которого тайфун проходил до утра понедельника, но уже поступают сообщения об ущербе и ранениях из префектур Ямагути на острове Хонсю и из префектур на острове Сикоку.

В настоящее время тайфун, который получил свое название в честь памятника микронезийской культуры – комплекса Нан-Мадол, движется над префектурой Ямагути на южной оконечности основного японского острова Хонсю на границе с Кюсю. Тайфун идет в северо-восточном направлении. Ночью тайфун прошел над территорией острова Кюсю.

Как ожидается, тайфун, двигаясь над западным побережьем Японии, уйдет восточнее и к утру вторника пройдет с запада на восток над северными районами острова Хонсю. Сейчас давление в центре тайфуна составляет 975 гектопаскалей, сила ветра 30 метров в секунду, при порывах до 45.

Тайфун привел к отмене 801 авиарейса со взлетом и посадкой в префектурах на Кюсю и Сикоку на юго-западе Японии. "Нанмадол" повлиял и на железнодорожное сообщение: отменены все скоростные электропоезда "Синкансэн" на острове Кюсю до конца дня. Со второй половины дня по мере продвижения тайфуна на север будет прекращено движение скоростных электропоездов "Синкансэн" между Син-Осака и Нагоей, сокращено число поездов между Нагоей и Токио. Также со второй половины дня будет прекращено и значительно сокращено движение обычных поездов в префектурах Осака, Киото, Хёго, Хиросима, Ямагути, Симанэ, Тоттори. Поступает информация об отмене паромов, выходящих из Токийского залива и соседней с Токио префектуры Тиба. 

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