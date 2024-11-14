Чем будут кормить в школьных столовых?

Образование
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Асет Сыздыков
старший корреспондент отдела общества

Проект нового стандарта школьного питания обсудили в столице

инфографика Натальи Ляликовой

Школьное питание не первый год вызывает вопросы у общественности. Так, родители публикуют в соцсетях снимки скромных бесплатных обедов детей, выражая недовольство качеством блюд. На днях Министерство просвещения совместно с Министерством здравоохранения и при поддержке ЮНИСЕФ провели «круглый стол», чтобы обсудить, как улучшить питание в школах.

В курс дела участников встречи ввел министр просвещения Гани Бейсембаев. Он сообщил, что по всей стране бесплатным питанием обеспечены более 1,7 млн учащихся. Из них 1,4 млн – ученики начальных классов, более 340 тыс. – дети 5–11-х классов из социально уязвимых групп. Всего охват школьным питанием составил 100%.

Министр здравоохранения Акмарал Альназарова подчеркнула, что по поручению Главы государства уже два года все учащиеся 1–4-х классов получают бесплатное питание, на что ежегодно выделяется более 175 млрд тенге. Следующий шаг – принять новый стандарт питания для всех школ страны, который обеспечит качественное, сбалансированное и безопасное питание для детей.

Фото пресс-службы Минздрава РК

– Наша цель – сделать так, чтобы каждый школьник, независимо от региона, ежедневно получал сбалансированное количество белков, витаминов и всех необходимых питательных веществ, а каждый родитель был уверен: его ребенок получает лучшее для роста и развития, – подчерк­нула министр.

В ходе «круглого стола» участники ознакомились с проектом нового стандарта школьного питания, который разработан Казахской академией питания при технической поддержке ЮНИСЕФ. Стандарт охватывает все этапы: от закупки продуктов до приготовления еды и обучения сотрудников, работающих в этой сфере. Представители академии отметили, что рацион школьников планируется пересмотреть с учетом полезности и питательности блюд, исходя из норм потребления соли, сахара, насыщенных жиров и других нутриентов.

Кроме того, Минздрав совместно с Казахской академией питания разработали ряд рекомендаций по улучшению питания учащихся, включая особые диетические потребности. Это касается детей с сахарным диабетом, пищевой аллергией, непереносимостью лактозы и другими особенностями.

В 2022 году Национальный центр здорового питания при поддержке ЮНИСЕФ провел оценку школьного питания. Национальный консультант по питанию ЮНИСЕФ Казахстан, врач-нутрициолог Аккумис Салханова рассказала о результатах работы. В частности, выявлены проблемы в качестве, сбалансированности и питательности, есть нарекания в оснащенности школьных кухонь и столовых.

– Школьное меню должно разрабатываться, исходя из принципов здорового питания, а также качества и безопасности пищевых продуктов. Оно должно быть питательным, сбалансированным, вкусным, доступным и безопасным. В настоящее время в блюдах и напитках школьного меню зачастую завышено содержание сахара, соли, жиров, – отмечает Аккумис Салханова.

Она предлагает регулировать содержание разных категорий продуктов питания, как это представлено в Гарвардской здоровой тарелке. Это позволит поставщикам услуг иметь достаточную гибкость, чтобы формировать меню, которое будет нравиться школьникам. Также эксперт считает важным отслеживать содержание калорий, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов в школьном меню.

– Для этого ЮНИСЕФ поддержал разработку веб-приложения Казахской академией питания, которое позволит рассчитывать пищевые характеристики школьного меню на основе технологических карт блюд. Этот инструмент позволяет быстро формировать новое меню и незаменим для мониторинга школьного питания, так как не требует специальных знаний, – отмечает консультант по питанию.

В ходе «круглого стола» эксперты также искали решение, как сделать питание в школах доступным и равным для всех детей, независимо от региона. Для обсуждения проекта стандарта питания на базе Минпросвещения создана рабочая группа.

#питание #Астана #школа #круглый стол #меню

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