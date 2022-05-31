Экономика
Чем грозит Казахстану "лихорадка" мирового продовольственного рынка
Александр Вербинин

Зерновые коллизии

Мировой продовольственный рынок лихорадит по причине «выпадения» с его торговых площадок порядка 20 млн тонн украинского зерна и прогнозируемых климатических невзгод. Чем это грозит, или что сулит Казахстану?

По информации Министерства сельского хозяйства Украины, более 20 млн тонн зерна и других культур прошлогоднего урожая не попали на мировые рынки. Экспорт из-за нынешней ситуации вокруг украинских морских портов практически остановлен.

Объем урожая текущего года также сократится из-за военных действий, точный прогноз по его объему сегодня дать затруднительно. А между тем Украина – один из крупных производителей зерновых, занимает 5-ю строчку мировых экспортеров с приблизительно 9-процентной долей глобального зернового рынка.

На этом фоне цены на зерно обновляют рекорды, а ряд стран, в первую очередь африканских, опасаются наступления острого дефицита продовольствия и даже голода.

Положение с Украиной – не единственный фактор надвигающегося продовольственного кризиса. Проблемы с обеспечением зерном также связаны с засухой в Индии и Франции, санкциями в отношении России, сложностями в поставках удобрений из РФ и Беларуси.

Как сообщила глава аналитической компании Gro Intelligence Сара Менкер на заседании Совета Безопасности ООН 21 мая, запасов пшеницы в мире хватит только на 10 недель. Дефицит продовольствия может охватить дополнительно 400 млн человек.

Очевидно, что рост цен на зерно и продовольствие в целом является одной из основных причин роста инфляции во всем мире. Казахстан по-прежнему закупает за рубежом значительный объем продуктов питания, а, следовательно, импортирует и инфляцию. С другой стороны, будучи крупным производителем зерна, наша страна имеет возможность стать бенефициаром текущих высоких цен и заработать на экс­порте продукции хлеборобов.

Однако экспортный потенциал Казахстана в этой сфере может быть реализован не в полной мере. Еще в марте Россия ввела запрет на экспорт зерновых в страны ЕАЭС до 30 июня. По информации российских СМИ, Москва, опасаясь реэкспорта российского зерна на внешние рынки, хочет, чтобы все члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС) ввели квоты и пошлины на вывоз зерновых, но Казахстан, заинтересованный в развитии поставок за рубеж, выступает против такого подхода. По данным источников СМИ, отказ Казахстана вводить идентичные меры приведет к тому, что Минсельхоз РФ продлит временный зап­рет на экспорт зерновых в ЕАЭС.

По мнению представителя Зернового союза Казахстана (ЗСК) Евгения Карабанова, введение Казахстаном экспортных пошлин на зерно на уровне российских сильно ударило бы по доходам отечественных фермеров.

«Введение пошлин на уровне российских – в районе 100 долларов на тонну – резко опустит доходы наших фермеров. Я считаю, что нам категорически нельзя этого делать», – заявил он.

Наш собеседник подчеркнул, что урожайность зерна в Казахстане ниже, а себестоимость выше, чем в России, в связи с чем введение пошлин неприемлемо.

«У нас фермеры не собирают по 8 тонн с гектара, как на юге России планируют в этом году собрать. И соответственно, у нас другая себестоимость. Мы не можем себе позволить 100 долларов отнять из цены зерна для фермеров», – подчеркнул отрас­левой эксперт.

В случае продления Россией запрета на экспорт зерна в ЕАЭС Казахстану придется работать в этих условиях, не рассчитывая на импорт более дешевой российской пшеницы, а оперируя лишь своим зерном.

Тем более что на юге страны в текущем году ожидается хороший урожай озимой пшеницы – не менее одного миллиона тонн с полумиллиона гектаров. Озимая пшеница будет собрана в июле-августе, то есть именно тогда, когда остатки зерна в межсезонье традиционно находятся на минимальных отметках. Между тем в северных зерносеющих регионах в настоящее время идет посевная. По оценкам экспертов, погодные условия для яровой пшеницы пока благоприятные.

Говоря о ценовой конъюнктуре на мировом рынке зерна, Евгений Карабанов отмечает, что она в первую очередь будет зависеть от геополитических факторов.

«Могут быть какие-то договоренности между странами об ослаблении санкционных режимов или, наоборот, об их ужесточении. То есть это те факторы, которые тоже очень сильно будут влиять на конъюнктуру рынка», – сказал собеседник.

При этом, по его мнению, ждать снижения цен на зерно в текущей ситуации не приходится, так как те 15–20 млн тонн пшеницы, которые могла бы поставить Украина, возместить на рынке попросту нечем, даже с учетом ожидаемого высокого урожая в РФ.

У ведущих стран-экспортеров, за исключением Китая, сформированы зерновые запасы в объеме 60 млн тонн, однако рассчитывать, что они будут поставлены на рынок, не стоит, так как это запасы на «черный день», и расставаться с ними владельцы явно не спешат.

Представители экспертного сообщества констатируют, что в сложившихся новых геополитических условиях зерно становится «новым оружием», каким ранее считались в основном энергоносители. Решения крупных игроков рынка, например об ограничении экспорта, могут взвинчивать цены, а, следовательно, использоваться в качестве аргументов в политических дискуссиях.

В этой ситуации наиболее разумной стратегией для Казахстана видится максимальное повышение эффективности производства основных продуктов питания для удовлетворения собственных потребностей, наращивание экспортного потенциала и твердое отстаивание своих экономических интересов на международной арене.

Популярное

Все
Право было одно – работать до изнеможения
Сердце Халиды
Прерванный полет
Чем грозит Казахстану "лихорадка" мирового продовольственного рынка
Четыре казахстанских вуза вошли в мировой рейтинг Times Higher Education
Как отразятся на жизни казахстанцев новые поправки в Конституцию
Пять гособъектов раздал родственникам чиновник в Таразе
Алихан Смаилов дал поручения по внедрению 5G в Казахстане
Ситуация в Таджикистане может потребовать ввода военного контингента ОДКБ
ОСМС: мифы и реальность
"Я тебе город покажу": водитель автобуса изнасиловал девочку на конечной остановке в Нур-Султане
Пытался изнасиловать женщину в лифте в Шымкенте: подозреваемый задержан
На инцидент с оскорблением флага Казахстана на концерте в Алматы отреагировал Госсекретарь
В Министерстве культуры и спорта Казахстана – новое назначение
Более 20 человек застрелены в начальной школе в США
Премьер дал поручения по развитию Акмолинской области
Текущий курс тенге реальный – министр нацэкономики
В Украине разворачивается один из самых масштабных миграционных кризисов в новейшей истории
Реформы в Казахстане создадут широкие возможности для иностранных инвесторов – Смаилов
Мангистаусцы, заявившие о фактах коррупции, разбогатели на сотни тысяч тенге
"Народный конгресс Казахстана" готовится стать политической партией
Отключение безналичной оплаты, вода по 300 тенге и фастфуд – глава МОН высказался о школьных столовых
Каким был туранский тигр, которого уже нет на планете
Некоторые нормы, предложенные для внесения в Конституцию РК, ранее уже действовали
ПРОЕКТ Закона РК "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан"
Участие казахстанцев в управлении государством расширится – Карин о поправках в Конституцию
Тугжанов высказался о снижении пенсионного возраста в Казахстане
Информацию о предложении отменить статус русского языка прокомментировал мажилисмен
"Казахстан инициирует выход из ЕАЭС": сообщение прокомментировали в Минторговли
Как изменит жизнь каждого казахстанца конституционная реформа
Первоклассника насиловали в частной школе в Алматы
Что думают эксперты о предложении Токаева провести референдум в Казахстане
Задержан подозреваемый в гибели солдата-срочника в Жамбылской области
Глава Народной партии Казахстана прокомментировал предложение провести в стране референдум
Токаев: Казахстанская армия заслужила признание на международном уровне
Соцвыплаты повысили дополнительно с апреля в Казахстане
Прогноз погоды на лето в Казахстане представили синоптики
Десятки павлодарцев рискуют остаться без своих домов из-за неожиданного решения местных властей
Казахстанцы штурмуют автосалоны на фоне запуска новой кредитной программы
Знаменитый мавзолей Ахмета Яссауи оказался в зоне риска
Научное открытие фронтового военного врача из Казахстана
Скончалась глава Ассоциации предприятий легкой промышленности Казахстана
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с представителями бизнеса – самое главное
Между Казахстаном и Россией возобновляется курсирование поездов – расписание

Читайте также

Экономика
В каком состоянии находится "Қазақстан темір жолы"
Экономика
За картельный сговор на закупках на 539 млн тенге оштрафова…
Экономика
Курс доллара на 31 мая установил Национальный банк
Экономика
Крупную партию сахара доставят в регионы Казахстана в ближа…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]