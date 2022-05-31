Чем грозит Казахстану "лихорадка" мирового продовольственного рынка

Зерновые коллизии

Мировой продовольственный рынок лихорадит по причине «выпадения» с его торговых площадок порядка 20 млн тонн украинского зерна и прогнозируемых климатических невзгод. Чем это грозит, или что сулит Казахстану?

По информации Министерства сельского хозяйства Украины, более 20 млн тонн зерна и других культур прошлогоднего урожая не попали на мировые рынки. Экспорт из-за нынешней ситуации вокруг украинских морских портов практически остановлен.

Объем урожая текущего года также сократится из-за военных действий, точный прогноз по его объему сегодня дать затруднительно. А между тем Украина – один из крупных производителей зерновых, занимает 5-ю строчку мировых экспортеров с приблизительно 9-процентной долей глобального зернового рынка.

На этом фоне цены на зерно обновляют рекорды, а ряд стран, в первую очередь африканских, опасаются наступления острого дефицита продовольствия и даже голода.

Положение с Украиной – не единственный фактор надвигающегося продовольственного кризиса. Проблемы с обеспечением зерном также связаны с засухой в Индии и Франции, санкциями в отношении России, сложностями в поставках удобрений из РФ и Беларуси.

Как сообщила глава аналитической компании Gro Intelligence Сара Менкер на заседании Совета Безопасности ООН 21 мая, запасов пшеницы в мире хватит только на 10 недель. Дефицит продовольствия может охватить дополнительно 400 млн человек.

Очевидно, что рост цен на зерно и продовольствие в целом является одной из основных причин роста инфляции во всем мире. Казахстан по-прежнему закупает за рубежом значительный объем продуктов питания, а, следовательно, импортирует и инфляцию. С другой стороны, будучи крупным производителем зерна, наша страна имеет возможность стать бенефициаром текущих высоких цен и заработать на экс­порте продукции хлеборобов.

Однако экспортный потенциал Казахстана в этой сфере может быть реализован не в полной мере. Еще в марте Россия ввела запрет на экспорт зерновых в страны ЕАЭС до 30 июня. По информации российских СМИ, Москва, опасаясь реэкспорта российского зерна на внешние рынки, хочет, чтобы все члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС) ввели квоты и пошлины на вывоз зерновых, но Казахстан, заинтересованный в развитии поставок за рубеж, выступает против такого подхода. По данным источников СМИ, отказ Казахстана вводить идентичные меры приведет к тому, что Минсельхоз РФ продлит временный зап­рет на экспорт зерновых в ЕАЭС.

По мнению представителя Зернового союза Казахстана (ЗСК) Евгения Карабанова, введение Казахстаном экспортных пошлин на зерно на уровне российских сильно ударило бы по доходам отечественных фермеров.

«Введение пошлин на уровне российских – в районе 100 долларов на тонну – резко опустит доходы наших фермеров. Я считаю, что нам категорически нельзя этого делать», – заявил он.

Наш собеседник подчеркнул, что урожайность зерна в Казахстане ниже, а себестоимость выше, чем в России, в связи с чем введение пошлин неприемлемо.

«У нас фермеры не собирают по 8 тонн с гектара, как на юге России планируют в этом году собрать. И соответственно, у нас другая себестоимость. Мы не можем себе позволить 100 долларов отнять из цены зерна для фермеров», – подчеркнул отрас­левой эксперт.

В случае продления Россией запрета на экспорт зерна в ЕАЭС Казахстану придется работать в этих условиях, не рассчитывая на импорт более дешевой российской пшеницы, а оперируя лишь своим зерном.

Тем более что на юге страны в текущем году ожидается хороший урожай озимой пшеницы – не менее одного миллиона тонн с полумиллиона гектаров. Озимая пшеница будет собрана в июле-августе, то есть именно тогда, когда остатки зерна в межсезонье традиционно находятся на минимальных отметках. Между тем в северных зерносеющих регионах в настоящее время идет посевная. По оценкам экспертов, погодные условия для яровой пшеницы пока благоприятные.

Говоря о ценовой конъюнктуре на мировом рынке зерна, Евгений Карабанов отмечает, что она в первую очередь будет зависеть от геополитических факторов.

«Могут быть какие-то договоренности между странами об ослаблении санкционных режимов или, наоборот, об их ужесточении. То есть это те факторы, которые тоже очень сильно будут влиять на конъюнктуру рынка», – сказал собеседник.

При этом, по его мнению, ждать снижения цен на зерно в текущей ситуации не приходится, так как те 15–20 млн тонн пшеницы, которые могла бы поставить Украина, возместить на рынке попросту нечем, даже с учетом ожидаемого высокого урожая в РФ.

У ведущих стран-экспортеров, за исключением Китая, сформированы зерновые запасы в объеме 60 млн тонн, однако рассчитывать, что они будут поставлены на рынок, не стоит, так как это запасы на «черный день», и расставаться с ними владельцы явно не спешат.

Представители экспертного сообщества констатируют, что в сложившихся новых геополитических условиях зерно становится «новым оружием», каким ранее считались в основном энергоносители. Решения крупных игроков рынка, например об ограничении экспорта, могут взвинчивать цены, а, следовательно, использоваться в качестве аргументов в политических дискуссиях.

В этой ситуации наиболее разумной стратегией для Казахстана видится максимальное повышение эффективности производства основных продуктов питания для удовлетворения собственных потребностей, наращивание экспортного потенциала и твердое отстаивание своих экономических интересов на международной арене.