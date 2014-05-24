Чем крепче семья, тем стабильнее общество

Конкурс будет проводиться ежегодно, и, судя по отборочным этапам, ему уготована долгая и светлая судьба. Районные, городские и областные туры, которые проходят по республике, уже показывают, что идея пришлась людям по душе. Об этом свидетельствуют особый подъем, прекрасное настроение участников.

Победители Национального конкурса будут определены в сентябре в преддверии казахстанского Дня семьи.



В Алматы определили победителей городского этапа Национального конкурса «Мерейлі отбасы».

В своем выступлении на церемонии награждения аким города Ахметжан Есимов отметил, что именно семья – источник сохранения духовно-нравственных ценностей, национальной культуры и исторической преемственности поколений. Благодаря сохранению традиционных семейных идеалов крепнет и развивается государство, растет благосостояние народа.

– Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев не раз отмечал необходимость воспитания молодежи в духе семейных ценностей, – сказал он. – В нашей стране большое внимание уделяется вопросам поддержки семьи, улучшения ее материального состояния, решению проблем отцовства, материнства и детства.

Забота о семье – один из основных приоритетов в работе городских властей. В Алматы сегодня проживают 5 390 многодетных семей. С начала года им уже выплачено пособий на сумму более 125 млн. тенге.

Победителями городского этапа Национального конкурса «Мерейлі отбасы» стали три семейные пары.

Семья Жиенбаевых – Султан Сулейменович и Нурания Гиреевна – состоят в браке уже 69 лет. В 2012 году эта пара вошла в Казахстанскую книгу рекордов как самый прочный и продолжительный семейный союз. Султан Сулейменович – почетный гражданин Алматы, участник Великой Отечественной войны, государственный деятель. Работал заместителем председателя Совета министров Казахской ССР. Сегодня он и Нурания Гиреевна – любимые дедушка с бабушкой для пяти внуков и 13 правнуков.

Вторая пара победителей – чета знаменитых альпинистов Максута и Ольги Жумаевых. Глава семьи – капитан национальной команды РК по альпинизму, покоритель всех 14 существующих восьмитысячников мира, кавалер ордена «Құрмет» и обладатель нагрудного знака «За вклад в развитие детского туризма». Его супруга Ольга руководит казахстанским клубом альпинизма. Они в браке семь лет, воспитывают двоих детей.

Третья пара – семья известных актеров Абунасыра и Лизы Сериковых. Абунасыр – директор театра юмора и сатиры «Нысана», заслуженный деятель культуры и лауреат премии Союза молодежи. Суп­руга Лиза – актриса ТЮЗа им. Г. Мусрепова, лауреат государственной премии «Дарын», член союза театральных деятелей Казахстана и ведущая программы «Әліппе» на телеканале «Балапан». Воспитывают трех дочерей и двоих сыновей, один из которых снялся в главной роли в фильме «Небо моего детства». Совместная жизнь творческой пары составляет 23 года.

Всем победителям вручены памятные дипломы и сертификаты на приобретение телевизоров от мировых производителей. В завершение церемонии награждения для всех участников конкурса была организована праздничная программа с участием лучших творческих коллективов города.

Уак МАНБЕТЕЕВ, Алматы

фото Даурена Исаева

В здании Казахского драматического театра им. И. Омарова состоялась торжественная церемония награждения номинантов областного тура Национального конкурса «Мерейлі отбасы».

В городах и районах области с 1 по 15 мая прошли конкурсы по отбору лучших семей, имеющих высокие трудовые, спортивные, творческие, интеллектуальные, научные достижения. По их итогам в областную комиссию представлены материалы 36 «ячеек общества», рекомендованных районными и городскими комиссиями.

Затем областной комиссией в составе руководителей государственных органов и представителей общественности был проведен отбор одной лучшей семьи из каждого района для участия в областном туре.

В итоге лауреатами были признаны семьи: Жанбуршиновых Зейнуллы Абаевича и Бижамал Сапарбековны из Аулиекольского района – в номинации «Мерейлі отбасы», Матвиенко Сергея Владимировича и Натальи Владимировны из Костаная – в номинации «Династия», Оспанова Дуйсенгали Султановича и Жаксагуловой Аруны Рахметуллаевны, также из областного центра, – в номинации «Сила духа».

Победителей награждал аким Костанайской области Нуралы Садуакасов, который подчеркнул значимость семьи в жизни современного казахстанского общества:

– Сегодня у нас с вами особый день. Каждый из присутствующих в зале, глядя на наших почтенных гостей, ассоциирует их с членами своей или родительской семьи. В этом зале мы приветствуем представителей всех регионов, среди которых есть многодетные, многопоколенные, многонациональные, патронатные и одновременно счастливые семьи. Финалист областного тура примет участие в Нацио­нальном конкурсе «Мерейлі отбасы», финал которого пройдет 12 сентября в Астане, в канун казахстанского Дня семьи.

Семья – главная опора в жизни человека. Это залог гармонии в обществе, нравственный пример для молодого поколения и будущее нации. В Казахстане семье – важнейшему социальному институту – с каждым годом уделяется все больше внимания. Счастливая семейная жизнь способствует добрососедству. Если твои соседи живут в любви и согласии, скорее всего, жить рядом с ними спокойно и благостно. Поэтому чем крепче семьи, тем больше в мире добра.

– Хочу поблагодарить представителей старшего поколения за сохранение и передачу лучших семейных ценностей новым поколениям. Желаю всем костанайским семьям счастья, благополучия и мирного неба, – отметил аким региона.

После конкурса документы победителя областного тура в номинации «Мерейлі отбасы» будут направлены в Республиканскую комиссию по присуждению звания лауреата Национального конкурса «Мерейлi отбасы». Победитель будет определяться путем интерактивного голосования с 10 августа по 5 сентября посредством SMS-сообщений и интернет-голосования.

В рамках мероприятия также состоя­лась презентация новой песни «Тұған үйдің жылуы» известных костанайских авторов – поэта Серикпая Оспанова и композитора Калибека Дерипсалдина.

Аслан КУДАБАЕВ, Костанай