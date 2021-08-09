Спорт
Чемпионат Азии по триатлону отменили из-за эпидситуации в Нур-Султане
Екатерина Елисеева
Из-за эпидемиологической ситуации в Нур-Султане отменили чемпионат Азии по триатлону среди атлетов категорий U19, U23 и Mixed Relay, запланированный на 3-5 сентября, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Казахстанскую федерацию триатлона. 

"Учитывая, что здоровье и безопасность нашего сообщества являются приоритетной задачей, а также во исполнение требований, указанных в Постановлении Главного государственного санитарного врача РК №33 от 29.07.2021 г., Организационным комитетом принято решение об отмене проведения Чемпионата Азии в Нур-Султане", – говорится в сообщении. 

Также отменяется спутник-мероприятие - II этап Кубка САТА, запланированное на 5 сентября.

"В условиях постоянно меняющейся и сложной ситуации в мире из-за COVID-19, мы признаем, что отмена самого ожидаемого старта сезона может разочаровать всех любителей и болельщиков триатлона. Однако, условия, в которых мы находимся, заставляют нас отменить гонку в 2021 году. Мы надеемся, что в следующем году ситуация с COVID-19 стабилизируется и вместе с вами будем радоваться новым престижным гонкам в нашем календаре событий", – дополнили в федерации.

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