ЧМ по борьбе в Иордании: сборная Казахстана завоевала две бронзовые медали

На чемпионате мира среди молодежи до 17 лет, который проходит в Аммане (Иордания), сборная Казахстана завоевала две бронзовые медали, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Olympic.kz

Фото: НОК РК

Анна Стратан (до 57 кг) завоевала «бронзу», одержав победу в «малом финале» над гречанкой Мэри Мани со счетом 5:1.

Улдана Тилеухан (до 65 кг) в поединке за «бронзу» победила Анастасию Команову со счетом 17:2.

Следует отметить, что ранее на чемпионате мира казахстанские борцы греко-римского стиля завоевали 2 серебряные медали.

В финальном поединке в весовой категории до 55 килограммов борец греко-римского стиля Алпамыс Болатулы встретился с американцем Джейденом Рэйни и уступил ему. Таким образом, казахстанец стал серебряным призером юниорского мирового первенства.

В весовой категории до 80 килограммов Еркебулан Анапия, еще один казахстанский борец греко-римского стиля, сразился в схватке за «золото» с представителем Азербайджана Михаилом Шкариным и также потерпел поражение.