«Черные лебеди» КТК

Экспорт казахстанской нефти в очередной раз под угрозой: суд в Новороссийске постановил приостановить деятельность Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) на 30 суток из-за «гипотетических» экологических нарушений.

Это уже третий в текущем году тревожный звонок для Казахстана,­ который транспортирует через КТК на мировые рынки около 55 млн тонн нефти в год, что составляет до 80% всего нефтяного экспорта страны.

Напомним, в конце марта КТК примерно на неделю полностью приостанавливал отгрузку нефти из-за повреждения в результате шторма находящихся в Черном море выносных причальных устройств (ВПУ). Затем – на период ремонта вышедшего из строя оборудования. Тогда министр энергетики Казахстана сообщил журналистам, что потери респуб­лики в добыче могут составить 300–350 тыс. тонн нефти. По его словам, эти объемы не являются очень большими, и данное отставание республика сможет наверстать к концу года.

Не прошло и месяца после завершения ремонтных работ на морских причалах КТК, как консорциум уведомил грузоотправителей о том, что с 15 по 25­июня будет отгружать нефть только с одного из трех вынос­ных устройств. Консорциум пояснил, что в рамках программы предупредительного ремонта он планирует проведение работ на дне, но поскольку прибрежные морские районы в прошлом неоднократно становились зоной боевых действий, прежде чем выполнить эти работы, необходимо обследовать и устранить «остаточную минную опасность».

Глава Минэнерго Казахстана вновь успокоил журналистов, отметив, что приостановка работы причалов КТК совпала по времени с плановым ремонтом на Кашагане, а, следовательно, одно оставшееся в строю ВПУ справится с уменьшившимся потоком нефти из Казахстана.

Окончательное завершение работ по проверке акватории было запланировано на 5 июля, но именно в этот день районный суд Новороссийска решил приостановить деятельность КТК на 30 суток. А днем ранее Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев­ в телефонном разговоре с главой Европейского совета Шарлем Мишелем заявил о готовнос­ти республики задействовать свой углеводородный потенциал для стабилизации ситуации на мировых и европейских рынках.

Этот судебный запрет стал для Казахстана третьим «черным лебедем», то есть труднопрогнозируемым событием, несущим большие негативные последствия, согласно теории Нассима Талеба, изложенной им в популярной одноименной книге.

Особую обеспокоенность вызывает процедура появления этого судебного решения. Проверка деятельности консорциу­ма была проведена по поручению российского вице-премьера Виктории Абрамченко 6 мая. По ее результатам выявлено несколько «документарных нарушений» по плану ликвидации аварийных разливов нефти. В связи с чем консорциу­му было выдано предписание об устранении выявленных нарушений до 30 ноября 2022 года. Однако, несмотря на то, что на исправление документарных, то есть гипотетических, «бумажных» нарушений, у КТК было еще около пяти месяцев, дело было передано в суд, который на месте постановил на месяц остановить деятельность главного экспортного нефтяного маршрута Казахстана.

В поданном на следующий день ходатайстве КТК заявил, что исполнение решения суда «может повлечь необратимые последствия для производственного процесса», так как сиюминутно остановить транспортировку нефти не представляется возможным.

Добавим, что не представляется возможным и одномоментное сокращение добычи нефти, соразмерное объемам, направляемым на экспорт по КТК. Специфика неф­тедобычи не позволяет просто перекрыть вентиль на период, определенный судебным чиновником. То есть, как поясняют эксперты, закрыть-то вентиль можно, а вот открыть его вновь и продолжить добычу в прежнем режиме будет практически невозможно.

Альтернативными маршрутами, сопоставимыми по мощности, Казахстан тоже не располагает. Еще в период мартовской аварии на КТК Болат Акчулаков признавал, что существующие альтернативные маршруты позволяют перенаправить до 16 млн тонн нефти, тогда как, напомним, через КТК мы ежегодно отправляем более 50 млн тонн.

По информации пресс-службы Правительства Казахстана, 6 июля Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел оперативное совещание по ситуации, связанной с приостановкой деятельности КТК. Как сообщается, в ходе совещания были обсуждены необходимые меры по минимизации негативных последствий и потерь государственного бюджета в связи с ограничениями экспорта казахстанской нефти. По итогам обсуждения главой Правительства был дан ряд соответствующих поручений.

Труднообъяснимая череда фатальных неудач международной нефтетранспортной компании привела к возникновению большого числа версий о причинах происходящего как среди обы­вателей, так и в экспортном сообществе. Приостановка на месяц деятельности КТК нанесет удар по Европе и Казахстану, но не скажется сильно на российском экспорте нефти, считает специалист по нефтяному рынку, бывший старший аналитик Цент­ра глобальных энергетических исследований Джулиан Ли.

Эксперт добавил, что из-за приостановки деятельности КТК почти 1,5 млн баррелей в день могут быть изъяты с и без того ограниченного рынка. При этом он напомнил, что почти две трети нефти, проходящей через КТК, поставляется в Европу.

«Приостановка, если она будет осуществлена, практически не повлияет на экспорт российской нефти. Нефть российского происхождения составляет лишь около 10% объемов КТК и может быть перенаправлена на альтернативные рынки сбыта», – сказал аналитик, добавив, что больший удар почувствует Казахстан, экспорт углеводородов которого зависит от трубопровода почти на 80%.

В свою очередь директор российского научного центра «Ансельм» Максим Канищев, говоря о причинах возможной приостановки КТК, призывает не «играть в конспирологию и искать политические подтексты».

«Причина приостановки ясно описана – это экологические нарушения, а, как мы помним, природоохранные ведомства РФ четко и последовательно выполняют свои задачи», – сказал эксперт, которого цитирует агентство РИА Новости.

Как бы там ни было, но регулярные поломки главной экс­портной артерии страны – это уже не звоночки, это сирена тревоги, сигнализирующая о необходимос­ти диверсификации маршрутов нефтяного экс­порта. Мудрость казалось бы банального предостережения о рисках складывания яиц в одну корзину никогда еще не была так очевидна.

Среди возможных решений, обсуждаемых экспертами, – увеличение поставок нефти в Китай по маршруту Атасу – Алашанькоу, в том числе путем замещения транзитной российской нефти своей собственной, расширение мощностей Транскаспийского международного транспортного маршрута, использование нефтепровода Баку – Тбилиси – Джейхан с наращиванием танкерных поставок в Баку, строительство новых трубопроводных «ниток», работа в направлении Ирана и Узбекистана, углубленная переработка сырья внутри страны.

Все эти варианты требуют огромных затрат времени и финансов, однако это тот случай, когда расходы оправданы, потому что речь идет о национальной экономической безопасности.