Черный список застройщиков обновлен в Астане

Список застройщиков, не имеющих права привлекать деньги дольщиков, обновили в городе Астане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акимата столицы.

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В списке значатся строительные организации, находящиеся на начальной стадии строительства, у которых отсутствует соответствующее разрешение на привлечение денег дольщиков.

«Все сделки, совершенные в обход действующего законодательства, в том числе предварительный договор бронирования, договоры резервирования, инвестирования, уступки права требования, в указанных в списке многоквартирных жилых комплексах являются недействительными.

Для сохранности средств граждан акимат Астаны просит быть бдительными и не рекомендует приобретать жилье при отсутствии разрешительных документов – разрешения на строительство, положительного заключения Государственной вневедомственной экспертизы проектов», – предупредили в акимате.

Отметим, что привлечение средств дольщиков без соответствующего разрешения запрещено законодательством о долевом участии в жилищном строительстве. За это предусмотрена ответственность по статье 320 Кодекса об административных правонарушениях, а также статье 214 Уголовного кодекса за занятие запрещенными видами предпринимательской деятельности.

По всем имеющимся вопросам горожан просят обращаться в управление контроля и качества городской среды города Астаны по адресу: район Сарыарка, улица Бейбітшілік, 9. Телефоны для обратной связи: 8 (7172) 55-04-28, 55-67-03.

С полным списком застройщиков, не имеющих права привлекать деньги дольщиков в Астане, можно ознакомиться здесь.