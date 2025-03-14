Честь мундира

Колонка обозревателя
93
Хайдар Байзаков

В студенческие годы в России попадал я в полицию, молодой тогда был, озорной

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Меня окружали такие же молодые студенты, мы проживали в общаге, да и время было такое – 90-е годы.

Бывало участковый полицейский по имени Степан проводил со мной профилактические беседы. Для меня это было странно, потому что я видел своими глазами, как он мог запросто ударить зарвавшегося старшекурсника. А вот со мной и еще с некоторыми младшекурсницами он только говорил, к нам обходился без рукоприкладства. Хотя я пытался ему дерзить, изображать из себя крутого парня из криминальных фильмов.

И тогда он уставший мне сказал:

- Ты можешь не уважать меня лично. Но мундир и погоны, меня, как офицера, ты должен уважать. У меня награды есть, медали, в том числе и за обезвреживание особо опасных преступников.

- Мы защищаем вас, тяжело бывает нам, опасно, но мы это делаем. Ты должен это уважать.

Прошло много лет. На моём жизненном пути встречаются люди в погонах. И я знаю, что для большинства из них честь мундира - не пустой звук. 

Я иногда вспоминаю его - участкового, и благодарю про себя за его воспитательные беседы. Я помню, как он говорил мне: я хочу, чтобы ты учился в универе, а не в подворотне слонялся со всякой шпаной, в конце концов чтобы домой вернулся нормальным.
 
Его самого не стало в 1999 г. В служебную командировку отправили в Чечню. Их, полицейских, тогда часто отправляли туда, для закалки. Подорвался на мине.

Все колонки автора

Популярное

Все
Көрісу – день радости, встреч и прощения
Современному Казахстану – поколение «лидеров служения»
Когда язык во всем опора
Узами родства связаны с Великой степью
И новенький айфон в придачу
Чисто там, где этому учат
Исповедь защитника истины
Достигать поставленных целей
На фронт призвали в день рождения
Мы с тобой давно уже ровесники, отец…
Мегаполис станет еще зеленее
В Курчатове развивают термоядерные технологии
Гвардейцы готовятся к паводкам
Казахстан и ЕС диверсифицируют практическое партнерство
Золотой мост между детством и будущим
На принципах открытости, плюрализма и единства целей
Стоматологи бьют тревогу
Регионы должны находиться в режиме высокой готовности
Получайте удовольствие
Природа и мы
На участке «Болашак» в Мангистауской области будут добывать нефть
Путь творчества – путь новаторства
Падёж скота произошёл в Актюбинской области
Глава государства посетил праздничный концерт
Спасибо вам за подвиг!
Трамп может вывести американские войска из Германии
От культурного шока до успеха: история казахской девушки, открывшей бизнес в США
Столичная предпринимательница вдохновляет женщин заниматься бизнесом
Для наших мам!
Көрісу: Праздник весны, прощения и уважения в Казахстане
На ремонт Дворца культуры в Атырау потратят почти миллиард тенге
Милад Карими завоевал «серебро» этапа Кубка мира в вольных упражнениях
«Смотрите, какая у меня тачка!»
Касым-Жомарт Токаев поздравил женщин Казахстана с праздником 8 Марта
Отработка на учениях – сноровка при наводнениях
Возраст не помеха
В Австралии готовятся к мощному удару тропического циклона
По звериным тропам Алтая
Что в имени тебе моем...
В их руках – жизни людей
Возврат к историческому времени
Астана переходит в «умный» режим
Сколько пенсионеров в Казахстане и какую пенсию они получают
Актау будет расширяться вдоль побережья Каспия
В Атырау запланирована реконструкция центрального моста
Правила организации и проведения техосмотра изменили в Казахстане
Сносить нельзя оставить
Кызылординский «Кайсар» будет играть без легионеров
Овечкин вплотную приблизился к «вечному» рекорду Гретцки
Аким области Абай призвал бизнесменов вкладывать инвестиции в Семей
На грани закрытия оказались частные детсады Петропавловска
Мария Мудряк выступит с концертом в Павлодаре
Пешком и без денег путешествует Аскар Серикпаев
В МСХ – новое назначение
Какие лекарства станут выдавать бесплатно в Казахстане
Новая услуга появилась в мобильном приложении eGov Mobile
Казахстанцам упростили выдачу кредитов на отечественные авто
В Казахстане хотят лицензировать психологов
В стране раскрывается половина киберпреступлений
Закон и порядок должны быть аксиомой жизни

Читайте также

Получайте удовольствие
«Как чуден милой лик...»
ГРП – где работать престижно
О нашем, о женском

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]