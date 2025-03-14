В студенческие годы в России попадал я в полицию, молодой тогда был, озорной

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Меня окружали такие же молодые студенты, мы проживали в общаге, да и время было такое – 90-е годы.

Бывало участковый полицейский по имени Степан проводил со мной профилактические беседы. Для меня это было странно, потому что я видел своими глазами, как он мог запросто ударить зарвавшегося старшекурсника. А вот со мной и еще с некоторыми младшекурсницами он только говорил, к нам обходился без рукоприкладства. Хотя я пытался ему дерзить, изображать из себя крутого парня из криминальных фильмов.

И тогда он уставший мне сказал:

- Ты можешь не уважать меня лично. Но мундир и погоны, меня, как офицера, ты должен уважать. У меня награды есть, медали, в том числе и за обезвреживание особо опасных преступников.

- Мы защищаем вас, тяжело бывает нам, опасно, но мы это делаем. Ты должен это уважать.

Прошло много лет. На моём жизненном пути встречаются люди в погонах. И я знаю, что для большинства из них честь мундира - не пустой звук.

Я иногда вспоминаю его - участкового, и благодарю про себя за его воспитательные беседы. Я помню, как он говорил мне: я хочу, чтобы ты учился в универе, а не в подворотне слонялся со всякой шпаной, в конце концов чтобы домой вернулся нормальным.



Его самого не стало в 1999 г. В служебную командировку отправили в Чечню. Их, полицейских, тогда часто отправляли туда, для закалки. Подорвался на мине.