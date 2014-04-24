Четвертая победа «Жетысу»

Спорт
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На предварительном этапе в группе «А» выступали всего четыре команды, в том числе и хозяйки турнира – чемпионки Таиланда. Все «соперницы», включая явных аутсайдеров, провели по три ничего не значивших для них встречи и успешно квалифицировались в следующий раунд. Зачем они вообще играли в группе – непонятно, тем более что в группе «В» за путевки в 1/8 буквально бились 6 команд, сыгравших по пять непростых матчей. Вот что при жеребьевке значит «хозяин – барин»...

Заключительный поединок в группе «В» волейболистки талдыкорганского «Жетысу» провели с командой Chinese Taipei (Китайский Тайпей). Чемпион Казахстана оказался сильнее – 3:1 (25:21, 23:25, 25:9, 25:16). С четырьмя победами в пяти матчах наши спортсменки заняли второе место в группе и в среду в 1/8 финала встречались с командой Thong Tin Lienvietpostbanl (Вьетнам). 

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