Общество
Четвертую волну единовременных адресных выплат произведет фонд "Birgemiz"
Айдана Демесинова
В ближайшее время фонд "Birgemiz" произведет четвертую волну единовременных адресных выплат. Об этом сообщил первый заместитель председателя партии "Nur Otan" Бауыржан Байбек, передает Kazpravda.kz.

"Хочу сообщить, что по поручению Нурсултана Назарбаева фондом "Birgemiz" уже в ближайшее время будет организована 4 волна единовременных адресных выплат. По инициативе Елбасы решением Попечительского совета помощь будет направлена 80 тысячам наиболее нуждающихся семей из сельских населенных пунктов нашей страны. Благодаря неравнодушию наших меценатов, откликнувшихся на призыв Первого Президента, в фонд было собрано свыше 28 млрд тенге", - написал Бауыржан Байбек в Іnstagram.

Он отметил, что по 50 тысяч тенге получили более 470 тысяч семей из 23 крупных городов, а также близлежащих к ним малых городов и сёл.

Материальная помощь также направлялась на поддержку задействованных в борьбе с коронавирусом медработников и обеспечение 100 тысяч социально уязвимых семей бесплатными защитными масками.

По словам Байбека, уже в июле будет завершено строительство новых домов для пострадавших от подтопления жителей аула Достык Мактааральского района Туркестанской области.

"Как отметил Глава государства Касым-Жомарт Токаев вчера на общенациональном онлайн-форуме "BIZ BIRGEMIZ", солидарность, стойкость и сочувствие — это традиционные ценности нашего народа. Именно эти качества помогали нам преодолеть самые сложные испытания в отечественной истории. Перед лицом общей беды наша сплоченность становится сильнее. "Мы вместе" - это новый девиз нашего общества", - добавил Байбек.

Популярное

Все
Перепил, убил – в тюрьму
Население стареет в ряде регионов Казахстана
Закон Республики Казахстан
Пилотный проект по профилактике преступлений в отношении детей запустили в Казахстане
300 млн тенге на ремонт новой девятиэтажки удалось "выбить" через суд в Усть-Каменогорске
Поле жизни Жаната
Новая разработка поможет противостоять хакерским атакам в Казахстане
С опорой на мнение горожан – интервью с секретарем маслихата Алматы
Закон Республики Казахстан
Готовь трамплины летом
Семь лет без «солдата любви»
HELP станет подспорьем
Парадоксальная ситуация сложилась на рынке электроэнергии Карагандинской области
Семье потерявшего руки от удара током мальчика подарят квартиру
Лето казахстанских конькобежцев больше не напоминает грустную историю
Из самого сердца
ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ заседания Правительства РК
Проекты и перспективы
Творчество в шаговой доступности
19-летний парень сорвался с горы в Бурабае
Заболеваемость COVID-19 растет. Ждать ли ограничений, ответили в Минздраве РК
Таксист увёз девушку за город в Караганде
Ограничить покупку и продажу рублей в обменных пунктах предложил мажилисмен
Отстрел 80 тысяч сайгаков планируется разрешить в Казахстане
Депутат резко раскритиковал новые правила подушевого финансирования детских кружков
Срок перехода на ОСИ продлили в Казахстане – подписан закон
Что происходит с тенге – свежие данные
30 лет дипломатической службе независимого Казахстана – статья Мухтара Тлеуберди
Каким должен быть "правильный" исследовательский вуз – интервью с главой КАТУ
Ограничения из-за COVID-19 снова вводят в Казахстане
Пересмотреть ставки некоторых налогов предлагают в Минфине РК
Повысить пенсию в Казахстане предлагает Минтруда
Пенсионный возраст: cнижать или нет?
Cтуденты из Индии утонули в каньоне Аксу: появилось видео, снятое за секунды до трагедии
Вооруженные разборки устроили 15 человек в Акмолинской области
Качество жизни зависит от качества мышления
Журналист Махамбет Абжан задержан за вымогательство в Нур-Султане
Избил имама в мечети житель Талдыкоргана
Задержание самолета российской авиакомпании в Нур-Султане прокомментировали в КГД
Яркая вспышка в ночном небе напугала жителей Тараза
Закон РК «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан»
Появилось видео последнего прыжка казахстанца для ролика в TikTok в Актау
Известные казахстанцы высказались о прошедшем референдуме
45-градусная жара придет в Казахстан
Шура спел на улице в Нур-Султане
Дефицит казахстанского газа через три года спрогнозировал министр энергетики
Уникальные материалы об истории Казахстана привезли из-за границы
Выступление Токаева в Петербурге вызвало большой резонанс в казахстанском обществе
"Мальчик 3 часа избивал девочку в детском центре развития": возбуждено уголовное дело
Цены на бензин марки АИ-95 могут вырасти в Казахстане
Евросоюз выступил с заявлением о референдуме в Казахстане
Что осталось от Аральского моря, показал космонавт с борта МКС
О Токаеве пишут влиятельные СМИ многих стран после выступления на ПМЭФ
Стали известны подробности убийства подростка в Алматы
Национальный курултай – возрожденная традиция для Нового Казахстана
Стихийный самозахват земель идет в Павлодаре
Планы по запрету вейпов разъяснили в Миннацэкономики
"Сбежавший" от СМИ аким Кызылординской области рассказал о своих дорогих часах
Наука как решающий фактор развития Казахстана
Доставила "испанский чизкейк": справившую нужду в лифте девушку арестовали в Нур-Султане

Читайте также

Общество
КТЖ продолжает работу по материальному стимулированию и соц…
Общество
Фиктивные счета-фактуры на 6,5 млрд тенге выписали двое пав…
Общество
Лиц с инвалидностью всё больше в Казахстане. Причины назвал…
Общество , Здравоохранение , COVID
Рост случаев COVID-19 в Казахстане объяснила глава Минздрава

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]