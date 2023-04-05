Четвертые сутки борются с пожаром на побережье Каспия в Атырау

Четвертые сутки тушат возгорание камышовых зарослей в Атырауской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента по чрезвычайным ситуациям региона.

Фото: ДЧС Атырауской области

Напомним, 2 апреля около 09:12 в Атырау, на берегу Каспийского моря, на территории Государственного природного резервата «Акжайык» обнаружено возгорание камыша.

Общая площадь пожара увеличилась до 130 га, из них 127 га потушено. При этом в болотистой труднодоступной местности ориентировочно на 3,3 га тлеет камыш.

«Тушение возгорания в густых зарослях камыша высотой 2-2,5 метра затруднялось сильной заболоченной местностью, из-за чего проезд пожарной автотехники к очагам загорания невозможен. В связи с этим пожарными подразделениями ДЧС тушение осуществляется в пешем порядке с помощью ранцевых огнетушителей и хлопушек», – пояснили пожарные.

С огнем продолжают бороться 69 сотрудников областного ДЧС и резервата «Акжайык» с помощью 13 единиц техники, 2 лодок, 4 мотопомп.

Кроме этого, привлечен вертолет АО «Казавиаспас» с водосливным устройством ВСУ-5, который сбросил на очаги пожара более 200 тонн воды.