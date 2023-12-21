Четверых 9-классников задержали с наркотиками в Усть-Каменогорске

Четверо устькаменогорских 9-классников подозреваются в причастности к хранению синтетических наркотиков, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram прокуратуры города
«Подростки 2005-2007 годов рождения были задержаны сразу после предположительного «поднятия» закладки – замаскированного тайника в районе Гавани. При личном досмотре у несовершеннолетних обнаружили и изъяли более 10 полимерных свертков с порошкообразным веществом. Экспертиза подтвердила, что их содержимое имеет в своем составе психотропные вещества и является синтетическим наркотиком общим весом более 10 граммов», – проинформировали в прокуратуре.
Кроме того, при подозреваемых обнаружены приспособления для употребления наркотиков и мобильные телефоны, содержащие переписку с предполагаемыми наркодиллерами в мессенджере Telegram.
В отношении школьников ведется расследование в рамках досудебного производства по частям 3, 4 уголовной статьи «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов».
«Ситуация с распространением синтетических наркотиков в Усть-Каменогорске по-прежнему остается тревожной. С начала года в городе зарегистрировано 115 наркопреступлений, из незаконного оборота изъято более 5,6 кг «синтетики».
Несмотря на то, что уголовное наказание за преступления, связанные с наркотиками, является одним из самых суровых в нашей стране, в криминальный бизнес по производству и распространению наркотических суррогатов продолжает вовлекаться большое число людей.
Прокуратура города предупреждает, что распространители наркотиков и имеющие к этому отношение люди достаточно быстро попадают в поле зрения правоохранительных органов. Это очень быстро заканчивается тюрьмой!» – предостерегли в надзорном органе.