Четверых 9-классников задержали с наркотиками в Усть-Каменогорске

Четверо устькаменогорских 9-классников подозреваются в причастности к хранению синтетических наркотиков, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram прокуратуры города

Фото иллюстративное Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

«Подростки 2005-2007 годов рождения были задержаны сразу после предположительного «поднятия» закладки – замаскированного тайника в районе Гавани. При личном досмотре у несовершеннолетних обнаружили и изъяли более 10 полимерных свертков с порошкообразным веществом. Экспертиза подтвердила, что их содержимое имеет в своем составе психотропные вещества и является синтетическим наркотиком общим весом более 10 граммов», – проинформировали в прокуратуре.

Кроме того, при подозреваемых обнаружены приспособления для употребления наркотиков и мобильные телефоны, содержащие переписку с предполагаемыми наркодиллерами в мессенджере Telegram.

В отношении школьников ведется расследование в рамках досудебного производства по частям 3, 4 уголовной статьи «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов».