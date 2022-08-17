Четыре балкона сгорели в многоэтажке Караганды

Сегодня, 17 августа, в 12:49 час. на пульт 101 поступило сообщение о пожаре в 15-ом микрорайоне Караганды, передает Kazpravda.kz.

По прибытию на место вызова, выяснилось, что в доме № 8 на уровне 4-го и 5-го этажей произошло горение 4-х обшивок балкона в 4-х квартирах, а также домашних вещей, мебели, оконных и дверных балконных блоков, потолочного покрытия на общей площади 30 квадратных метров", - проинформировали в ДЧС Карагандинской области.

До прибытия пожарных все жильцы из квартир вышли самостоятельно. Жертв и пострадавших нет. Пожар ликвидирован в 13:49 час.

На месте работали 26 человек личного состава и 6 единиц техники ДЧС Карагандинской области. Причина пожара устанавливается, добавили в пресс-службе.