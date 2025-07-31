В штате Флорида с начала 2025 года четыре человека умерли, став жертвами поедающей плоть бактерии, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Rg.ru

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбека Тауекелова

Как передает Palm Beach Post, число подтвержденных случаев заражения опасной бактерией достигло 13. Речь идет про Vibrio vulnificus, которая особенно агрессивна в жаркое время года и предпочитает жить в теплой соленой воде.

В организм человека она проникает через открытые раны. Так что полученные царапины во время купания могут представлять опасность. Также велик риск заражения после употребления морепродуктов, особенно устриц.

Бэй, Бровард, Хилсборо и Сент-Джонс - на данный момент летальные исходы зафиксированы в четырех округах.

Vibrio vulnificus провоцирует возникновение некротического фасциита. Это вызывает отмирание тканей. В особенно тяжелых случаях, чтобы спасти человеку жизнь, требуется ампутации конечностей.