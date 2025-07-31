В штате Флорида с начала 2025 года четыре человека умерли, став жертвами поедающей плоть бактерии, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Rg.ru
Как передает Palm Beach Post, число подтвержденных случаев заражения опасной бактерией достигло 13. Речь идет про Vibrio vulnificus, которая особенно агрессивна в жаркое время года и предпочитает жить в теплой соленой воде.
В организм человека она проникает через открытые раны. Так что полученные царапины во время купания могут представлять опасность. Также велик риск заражения после употребления морепродуктов, особенно устриц.
Бэй, Бровард, Хилсборо и Сент-Джонс - на данный момент летальные исходы зафиксированы в четырех округах.
Vibrio vulnificus провоцирует возникновение некротического фасциита. Это вызывает отмирание тканей. В особенно тяжелых случаях, чтобы спасти человеку жизнь, требуется ампутации конечностей.