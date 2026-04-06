В Петербурге случилось уникальное событие для всей российской медицины. В одном из роддомов города женщина по имени Мария родила четырех девочек, и все они - однояйцевые близнецы. Раньше такие случаи в России не регистрировали

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

Радостной новостью поделился в своих соцсетях заместитель главврача родильного дома №10, профессор Евгений Михайлин. Он курировал пациентку как консультант-гематолог, а беременность вели специалисты под руководством профессора Михайлова из 17-го роддома, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на spb.kp

«По расчетам, монохориальная, то есть однояйцевая, четверня встречается один раз на 15,5 миллиона родов. Детей удалось доносить до 32 недель. Для четверни это очень хороший срок. Вес новорожденных составил от 1 360 до 1 640 граммов, рост - от 37 до 41 сантиметра», - рассказал врач.

Сейчас Мария восстанавливается после такого испытания и принимает поздравления от родных и близких. Судя по ее социальным сетям, она любит лошадей и увлекается конным спортом. А работает многодетная мама в «Союзмультфильме».

Чтобы понять, насколько это редкое событие и как оно может быть возможным, нужно разобраться, как могут развиваться сразу несколько детей в утробе матери. Обычно двойни и тройни бывают разнояйцевыми. Тогда созревает несколько яйцеклеток, каждая оплодотворяется своим сперматозоидом. Дети похожи как обычные братья и сестры, у них разные генотипы.

Однояйцевые близнецы рождаются иначе. Одна оплодотворенная яйцеклетка на раннем сроке делится на несколько самостоятельных организмов. Дети получаются одного пола, с одинаковой внешностью и группой крови. Это и есть настоящие близнецы.

Случай в Петербурге уникален вдвойне. У всех четырех девочек одна общая плацента - это называется монохориальной беременностью. Такое бывает крайне редко.