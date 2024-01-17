Четыре села отказались от алкоголя в ВКО. К чему это привело?

В ВКО четыре села отказались от алкоголя. Как результат – в этих селах нет правонарушений, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на новостной портал МВД РК

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Отмечается, что принимаемые полицейскими, местными исполнительными органами, советами общественности меры, уже принесли положительный результат. Жители сел Кокбастау, Теректы, Жанузак и Байтогас отказались от употребления алкоголя. Это впоследствии сказалось и на криминогенной обстановке: там не зарегистрировано ни одного правонарушения.

Также в МВД сообщили, как по республике ведется профилактика “пьяной” преступности. Она носит комплексный характер и включает в себя работу с лицами, склонными к употреблению спиртного, пресечение административных правонарушений в общественных местах и принятие мер социального характера в виде лечения от алкогольной зависимости.

Всего в центр временной адаптации и детоксикации в 2023 году помещено свыше 5 тысяч лиц, а также около 370 человек с алкогольной зависимостью направлены в СЛПУ. После прохождения курса реабилитации, участковые инспекторы регулярно проверяют указанных лиц во время подворных обходов, предостерегают, чтобы они не попались на уловки преступников и сами не стали нарушителями.