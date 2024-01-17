Четыре села отказались от алкоголя в ВКО. К чему это привело?

В ВКО четыре села отказались от алкоголя. Как результат – в этих селах нет правонарушений, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на новостной портал МВД РК
Отмечается, что принимаемые полицейскими, местными исполнительными органами, советами общественности меры, уже принесли положительный результат. Жители сел Кокбастау, Теректы, Жанузак и Байтогас отказались от употребления алкоголя. Это впоследствии сказалось и на криминогенной обстановке: там не зарегистрировано ни одного правонарушения.
Также в МВД сообщили, как по республике ведется профилактика “пьяной” преступности. Она носит комплексный характер и включает в себя работу с лицами, склонными к употреблению спиртного, пресечение административных правонарушений в общественных местах и принятие мер социального характера в виде лечения от алкогольной зависимости.
Всего в центр временной адаптации и детоксикации в 2023 году помещено свыше 5 тысяч лиц, а также около 370 человек с алкогольной зависимостью направлены в СЛПУ. После прохождения курса реабилитации, участковые инспекторы регулярно проверяют указанных лиц во время подворных обходов, предостерегают, чтобы они не попались на уловки преступников и сами не стали нарушителями.
"Полицейскими проводится работа и по изъятию незаконной алкогольной продукции. В прошлом году в области изъято 16,5 тонн суррогатного спирта, 205 лиц привлечены к административной ответственности за нарушения в сфере реализации", – отметили в полиции.