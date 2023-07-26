Чиновник из акимата Кокшетау принял на работу ранее судимого за коррупцию

Суд оштрафовал и.о. руководителя отдела строительства города Кокшетау за принятие на работу ранее совершившего коррупционное преступление, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Акмолинского областного суда.

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И.о. руководителя отдела строительства Кокшетау А. в июле 2022 года принял С. на государственную службу на должность заведующего сектором строительства. Между тем последний в 2017 году был осужден по части 2 уголовной статьи «Злоупотребление должностными полномочиями».

«А., зная, что С. был ранее судим, должен был принять во внимание нормы Закона РК «О государственной службе», запрещающие принимать на работу привлеченных за коррупционное преступление», – отметили в суде.

Постановлением суда чиновника признали виновным в административном правонарушении по статье «Принятие на работу лиц, ранее совершивших коррупционное преступление» с назначением штрафа в 241 500 тенге.