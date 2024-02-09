Чиновника от Минсельхоза подозревают в получении крупной взятки в Атырау

Как уточняется, Антикоррупционная служба по Атырауской области при координации прокуратуры региона проводит досудебное расследование в отношении руководителя Атырауской областной территориальной инспекции комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК.

— Он подозревается в получении взятки в сумме 2 100 000 тенге от участников внешнеэкономической деятельности за ускоренное и беспрепятственное осуществление ими законной деятельности при перемещении товаров через таможенную границу Таможенного союза, на сопредельном участке границ Казахстана и России, — говорится в официальном сообщении.