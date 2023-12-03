Числившийся мертвым при пожаре в алматинском хостеле мужчина оказался живым

За несколько дней до трагедии он вернулся в Сарыагашский район, передает Kazpravda.kz

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Амирали Рамазану Батыралиулы 20 лет, парень обучается в одном из медресе Шымкента. В южную столицу он переехал в целях заработка. Выбрал недорогое жилье и остановился в мини-гостинице, сообщил заместитель акима села Дербысек Сарыагашского района, передает Otyrar.

За несколько дней до трагедии молодой человек вернулся в Сарыагашский район.

Родители попросили его вернуться в село, чтобы вместе пройти обследование в Ташкенте.

На данный момент Рамазан находится дома вместе с родителями.

Пожар в алматинском хостеле, унесший 13 жизней, произошел 30 ноября.