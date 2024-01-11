Число погибших при землетрясении в Японии продолжает расти

Число погибших при землетрясении в Японии выросло до 213, пострадавших 567, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

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Число погибших при землетрясении в Японии выросло до 213, передает телеканал NHK.

"По состоянию на 9.00 (06.00 по времени Астаны) 11 января общее количество жертв в префектуре Исикава составляет 213", — говорится в сообщении.

При землетрясении ранения и травмы различной степени тяжести получили 567 человек, 52 при этом все еще не выходят на связь.

В первый день 2024 года в районе полуострова Ното префектуры Исикава произошла серия крупных землетрясений, самое сильное из которых оказалось магнитудой 7,6. На всем западном побережье страны с севера до юга объявили угрозу цунами, а затем впервые с 2011 года — большого цунами. В некоторых местах на побережье высота волн составила 4,2 метра.

Более 1400 домов частично или полностью разрушены. Без воды остаются 59 тысяч домохозяйств в префектуре Исикава, без света — более 13,5 тысяч. В регионе открыты 357 эвакуационных пунктов, число эвакуированных превышает 28 тысяч. На месте работают 6,3 тысячи сотрудников сил самообороны.