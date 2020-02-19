Число умерших от нового коронавируса в Китае достигло 1868 человек

В мире
Екатерина Елисеева
Заместитель председателя Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения РК Нуркан Садвакасов на брифинге в СЦК при Президенте РК сообщил, что число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Китайской Народной Республике  достигло 72 528 человек, из них 1 868 скончались, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Так, на сегодня, 19 февраля, в КНР зарегистрировано 72 528 подтвержденных случаев заболеванием новым типом коронавирусной инфекции. Из них 1 868 с летальным исходом, выписано с выздоровлением 12 552 человека. Введен карантин в 16-ти городах провинции Хубэй. В настоящее время в КНР отмечается снижение интенсивности регистрации случаев коронавирусной инфекции. Вместе с тем, в мире уже зарегистрировано 988 случаев в 20-ти странах мира. Ежедневный прирост составил 2,8 процента", – сообщил спикер.

По его словам, случаев заболеваемости коронавирусной инфекции в Казахстане не зарегистрировано. Но осложнение эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в мире привело к необходимости усиления профилактических мер в Казахстане.

"Заместителем главного государственного санитарного врача Республики Казахстан 17 февраля 2020 года утверждено Постановление, согласно которому, с 20 февраля все лица, прибывающие из стран, где зарегистрированы случаи нового вида коронавирусной инфекции, подразделены на 3 категории", – говорится в сообщении пресс-службы КККБТУ МЗ РК.

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