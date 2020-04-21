Число заразившихся КВИ казахстанцев достигло 1 949

Коронавирус
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Екатерина Елисеева
Фото: life.ru
В Казахстане число заразившихся КВИ достигло 1 949 человек. Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу в стране на 09:35 часов 21 апреля сообщили в Telegram-канале Сoronavirus2020.kz, передает Kazpravda.kz.

"Зарегистрировано еще 97 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них: в Костанайской области - 4, Алматы - 62, Жамбылской области - 4, Западно-Казахстанской области - 4, Восточно-казахстанской области - 3, Шымкенте - 2, Туркестанской области - 5, Мангистауской области - 1, Нур-Султане - 4, Кызылординской области - 2, Карагандинской области – 6", - говорится в информации.

На сегодняшний день в стране подтверждены 1949 случаев регистрации коронавируса, из них: в Нур-Султане - 390, Алматы - 668, Карагандинской области - 99, Акмолинской области - 82, Атырауской области - 80, Жамбылской области - 65, Шымкенте - 92, Восточно-Казахстанской области - 11, Алматинской области - 50, Актюбинской области - 27, Северо-Казахстанской области - 30, Павлодарской области - 33, Мангистауской области - 13, Кызылординской области - 151, Западно-Казахстанской области - 68, Туркестанской области - 65, Костанайской области - 25.

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