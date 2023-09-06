Количество заразившихся сибирской язвой увеличилось в Акмолинской области

Здравоохранение
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Искакова Айдана
корреспондент

В регионе введены ограничительные меры на вывоз сельхозпродукции. Сожжено 536 кг мяса.

Фото: Kazpravda.kz

В Министерстве здравоохранения РК сообщили об увеличении числа заразившихся сибирской язвой в Акмолинской области. В регионе ведется ликвидация очага заражения, передает Kazpravda.kz.

По данным ведомства, в Акмолинской области среди населения зарегистрировано 15 случаев заболевания с подозрением на сибирскую язву: в Жаркаинском (13 чел.) и Есильском (2 чел.) районах.  Все заболевшие являются работниками ТОО «Ушкарасу».

Отмечается, что заболевание людей связано с контактом, разделкой, участием в забое, транспортировке к месту утилизации мяса больных животных.

«Все заболевшие госпитализированы в инфекционное отделение ЦРБ г. Есиль Есильского района Акмолинской области с диагнозом «сибирская язва». Из них 15 с подтвержденным диагнозом сибирской язвы (10 с лабораторно подтвержденными, 5 - с клиническими). Состояние больных средней степени тяжести, получают соответствующее лечение. Выявлено 35 контактных, находящихся под медицинским наблюдением», – говорится в сообщении.  

Как отметили в пресс-службе, по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы в 16 из 21 пробы мяса обнаружено ДНК сибирской язвы. Во всех обследованных очагах проведена заключительная дезинфекция.

Создан штаб под руководством заместителя акима области. Решением штаба с 31 августа объявлен карантин на территории села Ушкарасу.

По информации министерства, введены ограничительные меры на вывоз сельхозпродукции. Сожжено 536 кг мяса. Мясо за пределы региона не вывезено. Ведется работа по ликвидации очага заражения.

Противоэпидемические и противоэпизоотические мероприятия по локализации очага сибирской язвы продолжаются. Ситуация находится под контролем, добавили в пресс-службе.

Напомним, ранее сообщалось о том, что 12 человек госпитализировали из-за вспышки сибирской язвы в Акмолинской области.

#Минздрав #Акмолинская область #сибирская язва #заражение

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