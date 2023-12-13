Число жертв превысило 18,5 тыс в Газе с начала конфликта
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По сведениям телеканала, еще более 50 тыс. человек получили ранения, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС
Число погибших в результате военных действий Армии обороны Израиля в секторе Газа превысило 18,5 тыс. Такие данные озвучил ливанский телеканал Al Mayadeen.
По его данным, с начала военной операции Израиля в секторе Газа погибли свыше 18,5 тыс. человек и еще более 50 тыс. были ранены.
10 декабря Минздрав палестинского анклава сообщал, что с начала эскалации конфликта 7 октября 2023 года число жертв в секторе Газа приблизилось к 18 тыс.
Ранее, Генассамблея ООН приняла резолюцию о немедленном прекращении огня в Газе.