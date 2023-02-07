Число жертв разрушительных землетрясений в Турции превысило 3,5 тысячи

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о введении 3-месячного режима чрезвычайного положения в 10 провинциях страны, пострадавших в результате разрушительных землетрясений, передает Kazpravda.kz со ссылкой на агентство «Анадолу» .

Фото: aa.com.tr

Турецкий лидер сообщил, что, по последним данным, жертвами подземных толчков в Турции стали 3 549 человек, 22 168 получили ранения. Из-под завалов спасены более 8 тысяч человек.

По словам Эрдогана, в зоне бедствия уже работают 53 317 спасателей. Их количество увеличивается изо дня в день благодаря командам из Турции и других стран.

Напомним, 2 мощных землетрясения (магнитудами 7,7 и 7,6) с эпицентром в юго-восточной турецкой провинции Кахраманмараш привели 6 февраля к масштабным разрушениям в 10 провинциях Турции.

Серьезные повреждения зафиксированы и в провинции Хатай, где 7 февраля в акватории Средиземного моря в 02:29 по местному времени были зафиксированы подземные толчки магнитудой 4,4.

В тот же день в 06:13 по местному времени было зафиксировано очередное землетрясение магнитудой 5,3 в провинции Адыяман на юго-востоке Турции. Эпицентр находился в районе Гёльбаши.

Разрушительное землетрясение ощутили и в соседних странах.

В Сирии число жертв разрушительных землетрясений с эпицентром в турецком Кахраманмараше достигло 1 602 человек, 3 649 пострадали.

Казахстан направил своих спасателей в Турцию для помощи в ликвидации последствий землетрясений.