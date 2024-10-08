Чистая прибыль банков за 8 месяцев составила 1,6 трлн тенге

Банки и финансы
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Гульмира Кунапия
корреспондент

А это на 14,3% больше по сравнению с соответствующим периодом 2023 года

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка представило результаты работы банковского сектора на 1 сентября, сообщает Kazpravda.kz 

По состоянию на 1 сентября банковский сектор РК представлен 21 банком второго уровня, из которых 11 банков с иностранным участием, в том числе 8 дочерних банков.

«За январь-август чистая прибыль банков составила 1,6 трлн тенге, что на 14,3% больше по сравнению с соответствующим периодом 2023 года. Рентабельность банковских активов (ROA) на 1 сентября 2024 года составила 5,3% (на 1 сентября 2023 года – 4,7%), рентабельность капитала (ROE) – 39,1% (на 1 сентября 2023 года – 37,8%)», – сообщили в агентстве. 

Собственный капитал банков в августе увеличился на 3,5% до 8 трлн тенге (с начала 2024 года рост на 17,2% или 1,2 трлн тенге) в основном в результате увеличения нераспределенной чистой прибыли и резервов переоценки. 

Активы банковского сектора на 1 сентября 2024 года составили 57,8 трлн тенге, увеличившись за август текущего года на 1,9% или 1,1 трлн тенге (с начала 2024 года рост на 12,5% или 6,4 трлн тенге), преимущественно за счет роста требований к клиентам по выданным займам и по операциям с производными финансовыми инструментами.

Высоколиквидные активы банков второго уровня составили 17,7 трлн тенге или 39,5% от активов, что позволяет банкам обслуживать свои обязательства в полном объеме.

#статистика #банки #АРРФР

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