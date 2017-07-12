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Чистота – залог... богатства
Евгения Ермакова

Климат северных регионов Казахстана, равно как и разнообразие почв, вынуждает земледельцев не расслабляться и быть, что называется, «в тонусе». При этом последние годы осложняют жизнь аграриев переизбыток влаги накануне посевной и излишне жаркие дни в период прорас­тания культур. В результате снижается качество урожая, и для того, чтобы сохранить его в норме, приходится применять различные химикаты.

Однако мировые тенденции развития сельского хозяйства заставляют аграриев Костанайской области все больше внимания обращать на принципы органического земледелия. Ведь за экологически чис­тую продукцию потребители готовы платить значительно больше. Да и для здоровья она как минимум безопаснее. Вот только возможность перейти на органику есть не у всех. Такое удовольствие себе могут позволить лишь те, у кого уже устоялся севооборот, есть надежная техническая база, специалисты и средства для закупа необходимых семян и удобрений.

Сегодня в Костанайской области органическое земледелие развивают в Костанайском, Федоровском, Мендыкаринском, Тарановском районах. В общей сложности под органику отдано 50 тыс. га посевных из общего объема, превышающего 4,5 млн га. То есть потенциал региона в сфере развития органического земледелия очень высок. В Европе под эти цели отдано примерно 10% от всей площади посевных. На Костанайщине лишь чуть более 1%.

Как отмечают в областном Управлении сельского хозяйства, в основном «экспериментаторами» становятся твердо стоящие на ногах компании с давней историей. Ведь одна из самых сложных задач органического земледелия – вырас­тить продукцию без применения химикатов. А в сложных климатических условиях региона это требует приложения недюжинных усилий.

Нынешней весной посевная была приостановлена из-за дождей, и уложиться в сроки оказалось сложнее. Впоследствии те компании, что применяют традиционную технологию, смогут использовать химию для ускорения созревания урожая. Те же, кто выбрал путь органического земледелия, этой возможнос­ти лишены.

Выход один – отсеяться в срок. Ведь перечень вносимых ими удобрений вообще очень короток. Более того, в Казах­стане, по словам аграриев, удоб­рения для органического земледелия вовсе не производят. И этот вопрос уже начинают поднимать на различных совещаниях, обсуждая вопросы субсидирования.

ТОО «Сулу» Тарановского района уже четвертый год работает с органикой. Сегодня под производство экологически чистой продукции компания отдала 20% своих посевных, или около 4 тыс. га. Вся эта территория запатентована, и теперь на международном уровне продукция, выращенная здесь, считается органической. Ежегодно проверять качество работы и условия выращивания культур приезжают европейские и турецкие партнеры.

По признанию главного агронома предприятия Сергея Сальника, на некоторых полях еще находят остаточную химию. Поэтому над увеличением площадей, обрабатываемых с применением принципов органического земледелия, в ТОО пока только думают. «Необходимо эти клетки привести в порядок», – говорит специалист.

Речь идет не только об отказе от химикатов, но и правильном севообороте, который поз­воляет снизить засоренность почв. У ТОО «Сулу» с этим проб­лем нет, ведь за своими полями здесь следят постоянно. А для того чтобы повысить урожайность, в нынешнем году закупили специальное органическое удобрение для обработки семян. Весной даже органические семена чечевицы из Италии завезли.

Как отмечают в хозяйстве, при работе по принципам органического земледелия теряется до 10–15% урожайности. Семена дороже, техника требуется производительная, чтобы, несмотря на капризы погоды, успевать сеять в оптимальные сроки. Именно поэтому мелкие компании еще не в органичес­ком земледелии: не хватает ни средств на получение необходимых патентов, ни техники, ни качественных семян.

Тарановскому хозяйству помогает справляться с задачей обилие культур, находящихся в севообороте. Сегодня речь идет о 30 сортах. Из них 12 – мягкой пшеницы, 3 сорта чечевицы, 6 – подсолнечника и так далее.

Сложности в работе, по словам аграриев, которые все же выращивают органическую продукцию, оправдываются. Стоимость экологически чис­тых чечевицы или пшеницы на 20–30% выше обычных, выращенных с применением химии. Причем их выкупают полностью, сколько бы костанайцы не вырастили.

Сегодня в регион приезжают ученые из Европы для обмена опытом. В ТОО «Костанайский научно-исследовательский институт сельского хозяйства» уже не первый год ведут работу над изучением вопроса повышения урожайности при органическом земледелии. В области продолжается совершенствование соответствующих технологий, подбора семян, сортов. Первые результаты есть. К примеру, выведен сорт подсолнечника с высокой урожайностью и стойкостью к заболеваниям.

Ученые уверяют, что отечественные семена могут давать отличные результаты. Сегодня продолжается селекционная работа над сортами, которые устойчивы к болезням, морозам, засухе. В условиях органического земледелия это важнейшие факторы.

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