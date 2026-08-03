Члены ЦИК посетят с инспекционными поездками избирательные участки во всех регионах страны

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На заседании Комиссии сегодня, также было обращено особое внимание вопросу подготовки сотрудников участковых избирательных комиссий. НурланАбдиров подчеркнул, что с этой недели члены Центризбиркома выезжают с инспекционными поездками в регионы. Они посетят все области и города республиканского значения и для проверки готовности инфраструктуры к предстоящим выборам.

«С сегодняшнего дня участковые избирательные комиссии приступили к своей работе. Открылись более 10 400 избирательных участков. К организации выборов будут привлечены свыше 10 600 комиссий с общим числом членов 71 тысяча человек. С 4 по 17 августа мы с членами Центральной избирательной комиссии и сотрудниками аппарата совершим инспекционные поездки во все 20 регионов страны. Будет оцениваться готовность избирательных участков, их материально-техническое оснащение, организация работы по информированию избирателей, деятельность сall-центров. Кроме того, в ходе инспекционных визитов в регионы особое внимание будет уделено работе территориальных избирательных комиссий, в том числе ходу обучения членов избирательных комиссий», - акцентировал Нурлан Абдиров.

Председатель ЦИК также напомнил о том, что с 7 августа каждому избирателю будет предоставлена возможность проверить данные о себе в списке граждан, имеющих право участвовать в голосовании. В случае необходимости внесения каких-либо изменений, избиратель может незамедлительно обратиться в участковую избирательную комиссию. Такие обращения будут рассматриваться немедленно в день поступления.