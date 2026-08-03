В ЦИК рассказали, как проголосовать в другом населенном пункте

Выборы
Айман Аманжолова
корреспондент

Для того чтобы проголосовать, находясь в день выборов в другом населенном пункте, избиратель может получить открепительное удостоверение. Об этом сегодня на заседании Центральной избирательной комиссии напомнил член ЦИК Азамат Айманакумов, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: ЦИК

Открепительное удостоверение на право голосования можно получить за 15 дней до дня голосования и до 18:00 дня, предшествующего дню голосования. Участковая избирательная комиссия выдает такой документ по письменному заявлению избирателя и при предъявлении документа, удостоверяющего личность. При этом в списке избирателей делается соответствующая отметка.

«Граждане вправе получить в участковой избирательной комиссии по месту своей постоянной регистрации открепительное удостоверение на право голосования начиная с 7 августа и до 18:00 22 августа. Важно отметить, что открепительное удостоверение не выдается избирателям, желающим участвовать в голосовании на другом избирательном участке в пределах одного населенного пункта. Утраченные открепительные удостоверения не восстанавливаются, дубликаты не выдаются», - отметил Азамат Айманакумов.

Также было отмечено, что открепительное удостоверение можно получить по доверенности. Нотариальное удостоверение такой доверенности не требуется.  

#выборы #ЦИК #курултай

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