В ЦИК рассказали, как проголосовать в другом населенном пункте

Для того чтобы проголосовать, находясь в день выборов в другом населенном пункте, избиратель может получить открепительное удостоверение. Об этом сегодня на заседании Центральной избирательной комиссии напомнил член ЦИК Азамат Айманакумов, передает корреспондент Kazpravda.kz
Открепительное удостоверение на право голосования можно получить за 15 дней до дня голосования и до 18:00 дня, предшествующего дню голосования. Участковая избирательная комиссия выдает такой документ по письменному заявлению избирателя и при предъявлении документа, удостоверяющего личность. При этом в списке избирателей делается соответствующая отметка.
«Граждане вправе получить в участковой избирательной комиссии по месту своей постоянной регистрации открепительное удостоверение на право голосования начиная с 7 августа и до 18:00 22 августа. Важно отметить, что открепительное удостоверение не выдается избирателям, желающим участвовать в голосовании на другом избирательном участке в пределах одного населенного пункта. Утраченные открепительные удостоверения не восстанавливаются, дубликаты не выдаются», - отметил Азамат Айманакумов.
Также было отмечено, что открепительное удостоверение можно получить по доверенности. Нотариальное удостоверение такой доверенности не требуется.