Онлайн-сервисы для содействия голосованию будут работать в день выборов

Выборы

Онлайн-сервисы, которые помогут гражданам проголосовать, будут запущены в Казахстане. Об этом сегодня на заседании Центральной избирательной комиссии рассказал заместитель председателя ЦИК Мухтар Ерман, сообщает Kazpravda.kz

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Благодаря этим сервисам члены участковой избирательной комиссии смогут проверить адрес регистрации гражданина. Это необходимо для его включения в список избирателей. Для этого гражданин должен обязательно обратиться с соответствующим заявлением. Второй сервис, о котором рассказали на заседании Центризбиркома, позволит гражданам, не имеющим регистрации, получить временную регистрацию по адресу избирательного участка. Оба этих сервиса важны для того, чтобы помочь казахстанцам реализовать свои избирательные права.

«Члены участковых избирательных комиссий, которым разрешен доступ к сервису через портал eGov, при письменном обращении гражданина могут получить информацию о месте его постоянной регистрации. При подтверждении сведений о постоянной регистрации по месту жительства заявителя на территории в границах соответствующего избирательного участка комиссия принимает решение о включении его в список избирателей. Данный сервис будет доступен на 5106 избирательных участках. Также в целях реализации избирательного права граждан, снятых с регистрации по месту жительства и не включенных ранее в списки избирателей, в день голосования допускается их временная регистрация по адресу, где расположен участок», - проинформировал Мухтар Ерман.

Отдельное внимание на заседании было уделено механизмам контроля и недопустимости многократной регистрации граждан. Отметим, что проекты реализуются совместно Центральной избирательной комиссией, Министерством искусственного интеллекта и цифрового развития, а также Министерством внутренних дел.

#выборы #ЦИК #голосование #курултай

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