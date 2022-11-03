ЧП в Шахтинске: какую помощь окажут семьям погибших

Аким Карагандинской области Женис Касымбек рассказал, какая помощь будет оказана семьям шахтеров, погибших при аварии на шахте имени Ленина АО «Арселор Миттал Темиртау», сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Женис Касымбек сообщил, что с семьями погибших работают психологи.

«Вся необходимая помощь со стороны акимата этим семьям будет оказана. Кроме того, в соответствии с коллективным договором будет оказана материальная помощь семьям в размере 10-летних заработных плат этих шахтёров. Дополнительно также будут выплаты, связанные с погашением кредитов, обучением детей», – проинформировал аким региона.

Он также добавил, что с этого года в коллективном договоре есть норма по приобретению дополнительного жилья для семей пострадавших.

Напомним, 3 ноября в 03:03 часов в городе Шахтинске на шахте имени Ленина угольного департамента АО «Арселор Миттал Темиртау» при бурении газодренажных скважин произошел внезапный выброс газа.

В шахте находились 106 работников. Пять человек, находившихся на аварийном участке, погибли. Четыре работника госпитализированы с различными травмами.

По распоряжению премьер-министра Казахстана Алихана Смаилова министр по ЧС Юрий Ильин возглавил правительственную комиссию по расследованию причин аварий на шахте.

Департамент полиции области по факту гибели людей начал досудебное расследование по уголовной статье «Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».