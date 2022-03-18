Трагические события, произошедшие в Казахстане в начале января текущего года, в корне изменили общественно-политическую ситуацию в стране. Наш многонациональный народ впервые за годы независимости столкнулся с реальной угрозой ослабления государственности, более того – вероятной потерей ее целостности и суверенитета. Только решительные действия высшего руководства страны, а также своевременная помощь ближайших союзников не дали деструктивным силам осуществить замысел государственного переворота.

Сегодня мы воочию видим, что страна становится другой, и в этих условиях является естественным повышенный интерес казахстанского общества: каким путем будет реализовываться провозглашенная Президентом Касым-Жомартом Токаевым концепция построения нового Казахстана? Полагаю, что в Послании народу Казахстана, с которым выступил Глава государства на совместном заседании палат Парламента, даны конкретные ответы на все основные злободневные запросы представителей различных слоев казахстанского общества. К ним относятся предстоящая модернизация политической системы, меры по развитию экономики в создавшейся геополитической ситуации, совершенствование правового механизма функционирования различных органов государственной власти и государственного управления и многое другое.

Одной из таких новаций является инициатива Президента страны восстановить Конституционный суд. Данный высший орган судебной власти по защите Конституции был создан в 1992 году на заре становления независимого Казахстана. Он обладал весьма широкими полномочиями. Так, в его компетенцию входило не только рассмотрение на соответствие Конституции законов и иных актов, принятых Верховным советом и его органами, актов Президента, Кабинета министров и актов других государственных органов. В компетенцию Конституционного суда входило рассмотрение на соответствие Конституции разъяснений пленумов Верховного суда и Высшего арбитражного суда, рассмотрение дел о конституционности правоприменительной практики, затрагивающей конституционные права граждан.

За время своей деятельности Конституционный суд вынес ряд постановлений, которые имели широкий общественный резонанс, но самое главное – был накоплен определенный положительный опыт по правовой защите положений Основного закона, конституционных прав человека и гражданина. В 1995 году Конституционный суд был упразднен, так как в соответствии с принятием новой Конституции был создан Конституционный совет, предназначенный обеспечивать верховенство Конституции на территории республики.

В течение четверти века Конституционный совет достойно выполняет возложенные на него обязанности по защите конституционных ценностей, но вместе с тем общественные отношения усложняются, и на повестке дня стоит вопрос о расширении его полномочий. С другой стороны, в казахстанском обществе в течение многих лет предлагается идея восстановить Конституционный суд, что Глава государства реализовал в своем Послании.