Что изменилось за год с начала внедрения цифровой маркировки лекарств

Здравоохранение
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Венера Баталова
корреспондент

В июле 2025 года исполняется год с начала введения обязательной цифровой маркировки лекарственных средств в Казахстане, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минздрав РК

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

За этот период в стране промаркированы 417 млн упаковок лекарственных средств:

- 252 млн упаковок – импортные препараты;

- 165 млн – отечественные препараты;

- 107 млн маркированных препаратов уже проданы.

В целом на рынке более 60% лекарств уже имеют код Data Matrix.

Уникальный код Data Matrix на каждой упаковке гарантирует достоверность происхождения товара, исключая возможность ввоза фальсификата или контрафакта.

«Маркировка позволяет исключить двойной учет, нелегальный ввоз и дает возможность отслеживать остатки в режиме реального времени, что позволяет сократить логистические и административные ошибки. Введение маркировки также усилило эффективность реализации программы «Социальный кошелек» Министерства здравоохранения РК – цифрового инструмента, предназначенного для адресной выдачи лекарств, приобретаемых в рамках ГОБМП и ОСМС», – отметили в Министерстве здравоохранения РК.

В системе Единого оператора маркировки и прослеживаемости товаров «Tañba» зарегистрированы 19 отечественных производителей лекарств, более 120 иностранных производителей, свыше 300 импортеров и дистрибьюторов, более 3,5 тыс медицинских организаций, 1,8 тыс поставщиков Фонда медстрахования, а также более 4,5 тыс аптечных субъектов.

Система маркировки обеспечивает:

- точную идентификацию отпущенного по рецепту препарата;

- предотвращает двойной отпуск и неправомерное списание одного и того же лекарства;

- делает прозрачным расходование бюджетных средств, позволяет анализировать;

- какие препараты наиболее востребованы в рамках программ СК-Фармация и ФСМС.

Отметим, каждый казахстанец может проверить подлинность лекарства, отсканировав код Data Matrix в приложении Naqty Onim. Если препарат, произведенный после 1 июля 2024 года, не имеет маркировки или код не считывается – можно оставить обращение прямо в приложении.

#лекарства #маркировка #уникальный код

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