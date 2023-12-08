Что мы можем сделать для страны?

Общество
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Раушан Утеулина, Акмолинская область

Этот вопрос очень часто задает себе и коллегам учитель из Шортандинского района Гулим Батыргалиева.

фото из личного архива

Решение стать участницей программы «Болашак» у жаждущего знаний сельского учителя зрело 10 лет. За это время выпускница Кокшетауского высшего казахского педколледжа им. Ж. Мусина успела выйти замуж, стать мамой, окончить заочное обучение еще и в Павлодарском государственном педагогическом университете им А. Маргулана.
В 2015 году Гулим подает, наконец, заявку, но не проходит собеседование на итоговой комиссии. Но упорная девушка не опускает руки и уже в 2017 году все-таки становится стипендиаткой программы. За плечами нелегкий путь целеустремленного человека, который хорошо знает, что «дорогу осилит идущий».

Учеба в университете началась в 2019 году, после предварительного полугодового обучения на языковых курсах в Чикаго.
В 2021 году Гулим Батыргалиева окончила университет Джорджии в США по специальности TESOL (методика обучения английскому языку и мировым языкам как второму иностранному). К слову, преподаватели, запомнившие старательную и добросовестную студентку, потом приглашали ее к дальнейшему сотрудничеству.

Учиться в чужой стране было очень сложно, порой до горьких слез, но спасал принцип, усвоен­ный ею с детства: не бояться, надеяться только на себя.

– В Америке я всегда с особенной гордостью рассказывала однокурс­никам из разных уголков мира, что учусь за счет государства. В ответ слышала слова удивления и восхищения. Кроме нас, казахстанцев, за счет государства обучались еще студенты из Саудовской Аравии и Турции. Поэтому, на самом деле, это уникальная программа не только на постсоветском пространстве, но и во всем мире, – говорит моя собеседница.

Убедилась она и в том, что программа «Болашак» доступна всем, кто умеет ставить перед собой цели и достигать их. Это действительно трамплин в новую жизнь для выпускников, при условии их стремления щедро делиться полученными знаниями и опытом, воплощать в жизнь все свои идеи.

Гулим Токатовна продолжает трудиться в СШ № 3 села Шортанды. По ее словам, в Америке даже ей с ее уровнем знания языка выше среднего, знанием грамматических правил пару-тройку месяцев приходилось вслушиваться и вникать в разговорный английский. Там, в США, она поняла: грамматика грамматикой, но больший акцент на уроках английского языка в школе нужно все-таки уделять развитию разговорного, совершенствованию произношения, пониманию речи на слух (аудированию), построению диалогов.

Получив знания у иностранных специалистов, Гулим Батыргалие­ва сегодня активно транслирует в рамках своей специальности зарубежный опыт, выбрав наиболее рациональное. По ее словам, не все увиденное за рубежом в точности подходит нам, применимо в наших реалиях. По приезде домой, еще в 2021 году, полная энергии и новых идей, она вместе с коллегой-математиком разработала свой первый cоциальный проект Tutor для учащихся 5–6-х классов сельских школ «Занятия по английскому и математике». Онлайн-проект стал хорошим подспорьем для сельских детей, подтягивая их знания по этим предметам. Чуть позже родился медиапроект для школьной телерадиостудии Scince&Media (Наука и медиа). Кроме того, Гулим Токатовна является фасилитатором (выстраивающий групповую коммуникацию) онлайн-сообщества учителей английского языка.

У моей героини, как и у каждого болашакера, своя история успеха. Сегодня, как высококвалифицированный специалист, она вносит вклад в развитие сферы сельского образования. И делает это с удовольствием. Она призналась, что девизом ее сегодняшней жизни являются слова президента Дж. Кеннеди: «Не спрашивай, что твоя страна может сделать для тебя, спроси, что ты можешь сделать для своей страны».

Как известно, одно из условий программы – ее выпускники должны набираться опыта в регионах. И Гулим Батыргалиева продолжает это по сей день.

#программа #Образование #Болашак

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