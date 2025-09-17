Что надо знать о полетах на легкомоторных самолетах и воздушных шарах

24

В КГА предупредили, что необходимо учитывать прежде, чем соглашаться на такие полеты

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В социальных сетях и мессенджерах участились случаи рекламы авиапрогулок, обзорных полетов на воздушных судах, шарах и других летательных аппаратах за плату или по найму. В этой связи, в КГА дали инструкцию, какие меры помогут гарантировать безопасность, сообщает Kazpravda.kz

Чтобы гарантировать свою безопасность:

- убедитесь, что эксплуатант воздушного судна имеет документы, выданные АО «Авиационная администрация Казахстана»: сертификат эксплуатанта и эксплуатационные спецификации с внесенным в них воздушным судном (тип ВС, регистрационный номер);

- убедитесь, что эксплуатант воздушного судна имеет действующий сертификат летной годности воздушного судна;

- узнайте об опыте и квалификации пилота. Он должен иметь действующее свидетельство коммерческого пилота (CPL);

- убедитесь, что владелец воздушного судна застраховал свою гражданско-правовую ответственность, в том числе перед пассажирами (договор обязательного страхования ГПО перевозчика перед пассажирами);

- перед полетом должны быть проведены инструктаж и демонстрация по безопасности. Это поможет вам знать, как действовать в экстренной ситуации;

- избегайте полетов в плохую погоду (осадки, сильный ветер, низкая облачность и т. п.). В случае сомнений или подозрений по поводу безопасности или законности действий, обращайтесь в Комитет гражданской авиации и АО «Авиационная администрация Казахстана» для получения дополнительной информации и проверки.

В КГА напомнили, что в Казахстане проводятся внеплановые проверки эксплуатантов авиации общего назначения. По предварительным итогам эксплуатация 7 воздушных судов приостановлена до устранения эксплуатантами выявленных нарушений.

АО «Авиационная администрация Казахстана» предупреждает, что в соответствии с Законом «Об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности авиации» эксплуатантам авиации общего назначения запрещается осуществлять воздушные перевозки, авиационные работы за плату или по найму. Эксплуатанты, нарушающие требования, будут привлекаться к ответственности.

#Казахстан #КГА #воздушные шары

