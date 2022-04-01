Что общего между оштрафованным детским тренером в Павлодаре, эмоциональным Уиллом Смитом и женщинами, идущими на примирение с мужьями-абьюзерами? Наша привычка к насилию и лень противостоять этой привычке.

В этой колонке – не комментарий психолога, не заключение любого другого эксперта. Это сугубо личное, оттого субъек­тивное мнение журналиста, который каждое утро начинает с ленты новостей и ею же заканчивает свой день.

Насилие стало частью нашей жизни. Кажется, мы привыкли к нему. И нередко даже одобряем или принимаем за норму, но чаще – просто проходим сквозь него, как через туман, воспринимая насилие как данность. И речь-то не о глобальных событиях, речь о наших буднях.

Недавно в Павлодаре разразился скандал вокруг детского тренера по хоккею. Мама одного из воспитанников обвинила нас­тавника в том, что он избил ее сына и других детей после поражения команды. Дело дошло до суда – мужчину, который не приз­нал своей вины, оштрафовали на 45,9 тыс. тенге за умышленное причинение легкого вреда здоровью несовершеннолетнего. Вероятно, будет и продолжение, потому что тренер утверждает, что его оговорили. Но не в судах главное.

Главное – в реакции общества. Эта история вообще-то не вызвала удивления, непонимания, неприятия. Да, резонанс был, не все поддержали позицию мамы – кто-то ей не поверил. А еще было приличное множество комментариев, сводящихся к тому, что «трус не играет в хоккей», «мужское воспитание», «раньше палками били». Комментариев не из плоскости «правда – оговор», а именно из серии «поддерживаю воспитательный процесс».

И ведь вопросы комментаторы задавали правильные: «Кого воспитываете?» Только обращались не к тем, кто одобряет насилие, а к тем, кто выступает против. И где же логика? Получается, с детства нужно приучать, что силой можно повлиять на того, кто слабее физически? Что удары не на ринге делают сильнее человека, который заведомо не даст сдачу? Что о насилии нужно молчать? Странный подход…

От насилия до терпения нет даже шага. Это одно целое в реалиях нашей жизни. Павлодарские полицейские регулярно рапортуют о том, что каждые сутки с жалобами на мужчин-агрессоров обращаются две-три женщины. А потом 80% потерпевших после написания заявления примиряются с абьюзером в суде. А через некоторое время вновь обращаются в полицию. И есть еще немало тех, кто просто молчит, потому что считает нормой, или боится пострадать еще сильнее, или подавлен реакцией общества и окружения, где насилие считают данностью. И тихо мечтают о том, чтобы нашелся тот, кто даст за нее сдачи обидчику. Почти как Уилл Смит…

На сотни остроумных мемов разошелся кадр с церемонии премии «Оскар»: тупые шутки одних вызывают острые реакции других. Юмор спасает, смех исцеляет, а еще помогает закрыть глаза на двойные стандарты. Уилл Смит защищал честь своей жены, и его благородный порыв в виде крепкой оплеухи обидчику попал в новостные ленты всего мира. Дальше последовали и извинения Уилла – тут, правда, уже нет повода для мемов, потому и тиража соответствующего тоже нет. Реагировать кулаками на обиды, транслируя миллионам своих поклонников «норму насилия», достойно оскароносного героя и современного общества. И вроде вступился за женщину, только до пушкинской дуэли все же не дотянул…