Спорт
Что происходит в большом хоккее – подборка свежих новостей
Бейсенбаев Аскар
корреспондент

Сборные Франции и Австрии выступят на чемпионате мира вместо России и Беларуси, в Казахстане определены полуфиналисты, в НХЛ продолжается регулярное первенство, а в КХЛ известны участники финала по Западной конференции.

Сборная Франции заменит Россию на предстоящем чемпионате мира в Хельсинки и Тампере (Финляндия), сообщает пресс-служба Международной федерации хоккея. Вместо Беларуси на турнире выступит Австрия. Напомним, российские и белорусские хоккеисты были отстранены от участия на чемпионате мира из-за военных действий в Украине. Турнир пройдет с 13 по 29 мая. Кроме этого, ИИХФ приняла решение о приостановке участия всех российских и белорусских национальных сборных и клубов в любой возрастной категории и во всех соревнованиях или мероприятиях под эгидой этой организции. Так, стало известно и о том, что сборная Латвии заменит Россию и на молодежном чемпионате мира.

Все это касается и сборной Казахстана, так как мы должны были сыграть на первенстве планеты с Россией в группе А. Теперь, помимо нашей национальной команды и Франции, в группе A также сыграют сборные Канады, Германии, Швейцарии, Словакии, Дании и Италии. В группе B наряду с Австрией сыграют Финляндия, США, Чехия, Швеция, Латвия, Норвегия и Великобритания.

В рамках подготовки к первенству планеты сборная Казахстана по хоккею примет участие в международном турнире Euro Ice Hockey Challenge в столице Латвии Риге. Наша команда проведет два матча с Латвией. Также в числе участников заявлены сборные Франции и Швейцарии.

А теперь поговорим о нашем национальном первенстве, где по итогам 1⁄4 финала определились все команды, которые теперь сразятся в полуфиналах. Так, карагандинская «Сарыарка» без особых проблем разобралась с усть-каменогорским «Алтай-Торпедо», победив в серии 4:0. Столичный «Номад» сумел сломить сопротивление еще одного представителя Восточно-Казахстанской области – «Торпедо», выиграв серию со счетом 4:1. Кокшетауский «Арлан» добился успеха в противостоянии с петропавловским «Кулагером» – 4:0, а атырауский «Бейбарыс» прошел «Актобе», победив в серии со счетом 4:2.

Итак, в полуфиналах теперь сыграют: «Сарыарка» – «Номад» и «Арлан» – «Бейбарыс». Игры пройдут 29 и 30 марта, 2 и 3 апреля, а если потребуется (поединки будут длиться до четырех чис­тых побед одной из сторон), то оставшиеся встречи намечены на 6, 9 и 12 апреля.

Кстати, еще один интересный факт. Кокшетауский «Арлан» сообщил, что матчи полуфинальной серии плей-офф с «Бейбарысом» пройдут в Петропавловске.

«Уважаемые болельщики, домашние игры 29–30 марта полуфинальной серии плей-офф с «Бейбарысом» «Арлан» проведет на площадке ДС им. Александра Винокурова в ­Петропавловске. Данное решение принято в связи с неготовностью ледовой площадки ДС «Бурабай» к проведению матчей. Клубом были приняты все возможные меры по исправлению сложившейся ситуации», говорится в заявлении.

Вместе с тем официальный сайт Pro Hokei Ligasy представил тройку лучших защитников первого раунда плей-фф. Ими стали: Валерий Орехов («Номад»), который за пять матчей серии с «Торпедо» отметился 6 результативными передачами при показателе полезности «+5» и заработал всего 2 минуты штрафа. Эмиль Нургалиев («Сарыарка»), у которого в активе 6 передач за четырехматчевую серию с «Алтаем-Торпедо» при показателе полезности «+7», причем он сыграл без штрафных. А также Эдгарс Сиксна («Сарыарка»), заработавший 7 (1+6) баллов за результативность при нуле в графе «штрафное время».

Ну а теперь поговорим о международной Континентальной хоккейной лиге, где на первой стадии плей-офф был остановлен наш «Барыс». Итак, на сегодняшний день стали известны две команды, которые сыграют в финале Западной конференции. Ими стали: московский ЦСКА, который со счетом 4:1 в серии прошел другой столичный клуб – «Спартак», а также СКА из Санкт-Петербурга, в чистую обыгравший московское «Динамо» – 4:0. Игра между двумя «армейскими» коллективами станет поистине классикой.

Что касается Восточной конференции, то здесь известен лишь один финалист. Им стал челябинский «Трактор», переигравший со счетом 4:2 в серии уфимский «Салават Юлаев». Стоит отметить, что результат мог показаться неожиданным, если бы не одно обстоятельство – клуб из Башкирии (в связи с военными действиями в Украине) покинули ведущие иностранные игроки.

Зато продолжается борьба между магнитогорским «Металлургом», (который как раз таки и выбил наш «Барыс») с омским «Авангардом». Сейчас счет в серии 3:2 в пользу уральцев. Вчера вечером «Магнитка» выступала в гостях, и в случае проигрыша будет проведен еще один, решаю­щий поединок на своем стадионе 30 марта.

Ну а теперь обратимся к лучшей лиге мира, где собраны прак­тически все суперзвезды совре­менности. Это, конечно же, североамериканская Национальная хоккейная лига. В США и Канаде все еще продолжаются игры регулярного первенства (плей-офф здесь начнется в мае). Мы не будем в этот раз углубляться в статистику поединков команд, а лишь отметим восьмерку лучших дружин Восточной и Западной конференций.

Итак, на Востоке с 94 очками лидирует «Флорида Пантерз», а за ней следуют «Каролина Харрикейнз» (93 очка), «Питтсбург Пингвинз» (90), «Нью-Йорк Рейнджерс» (89), «Тампа-Бэй Лайт­нинг» (88), «Торонто Мэйпл Лифс» (87), «Бостон Брюинз» (87) и «Вашингтон Кэпиталз» (84). Скорее всего, эти клубы и поведут борьбу за заветный трофей – Кубок Стэнли.

Гораздо интереснее ситуация на Западе. Здесь безусловный лидер лишь один – «Колорадо Эвеланш», который набрал уже 98 очков. За ним следует «Калгари Флэймз» (88 очков), «Миннесота Уайлд» (84), «Лос-Анджелес Кингз» (81), «Нэшвилл Предаторз» (80), «Сент-Луис Блюз» (79), «Эдмонтон Ойлерз» (77) и «Вегас Голден Найтс» (76). Им буквально на пятки наступают тоже мечтающие попасть в заветную восьмерку «Даллас Старз», у которого 75 очков, «Виннипег Джетс» (74) и «Ванкувер Кэнакс» (73). Даже занимающие 12-ю и 13-ю позиции «Сан-Хосе Шаркс» (66) и «Анахайм Дакс» (65) все еще не потеряли шанса продолжить борьбу.

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