Что произошло на рынке недвижимости Казахстана за год

Недвижимость , Статистика
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Гульмира Кунапия
корреспондент

За год цены на перепродажу квартир вторичного рынка повысились на 5%, продажи нового жилья – на 2%, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным Бюро национальной статистики, арендная плата за благоустроенное жилье в сентябре 2024 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года повысилась на 8,4%.

В региональном разрезе цены на первичном рынке жилья в годовом выражении значительно подорожали в городах Актобе на 7,9%, Талдыкорган – на 7,2%, Кызылорда – на 7,1%. На вторичном рынке жилья лидеры роста цен в Атырау (23,3%), в Астане (13,9%), на рынке аренды жилья – Талдыкорган (24,2%), Петропавловск (23,9%), Усть-Каменогорск (22,1%), Шымкент (22%) и Уральск (20,6%).

За месяц (сентябрь к августу 2024 года) цены на продажу нового жилья повысились на 0,8%, перепродажу квартир – на 0,2%. Арендная плата за благоустроенное жилье в сентябре по сравнению с предыдущим месяцем повысилась на 1,5%.

В сентябре количество зарегистрированных сделок купли-продажи жилья составило 39 543, из них 9 036 по индивидуальным домам и 30 507 по квартирам в многоквартирных домах. По сравнению с августом 2024 года (40 832) количество сделок купли-продажи жилья уменьшилось на 3,2%. Лидерами по количеству сделок остаются города Алматы (8 163 – 20,6%) и Астана (6 646 – 16,8%), а также Карагандинская область (2 989 – 7,6%). Меньше всего сделок проведено в области Ұлытау – 396 сделок (1%).

По сравнению с августом в сентябре наибольший рост сделок зарегистрирован в городе Алматы (+12,7%) и ЗКО (+6,8%), ВКО (+6,6%). А наибольший спад за месяц произошел в городе Астана (-19%), Костанайской (-11,3%) и Актюбинской (-10,4%) областях.

По сравнению с августом 2024 года количество сделок по жилью в многоквартирных домах уменьшилось на 4,2% (на 1 344 сделок). Всего в сентябре 2024 года по квартирам совершено 30 507 сделок – это 77,1% от общего показателя. Основная доля продаж по жилью в многоквартирных домах приходится на города Алматы (24,7%), Астана (21,4%) и Карагандинскую область (8,2%). Лидерами в продажах по количеству комнат стали 1-комнатные квартиры, в сентябре 2024 года по ним было оформлено 11 506 сделок.

По сравнению с августом 2024 года в сентябре 2024 года ситуация с количеством сделок по индивидуальным домам остается стабильной, увеличение лишь на 0,6% (на 55 сделок). Всего в сентябре их было зарегистрировано 9 036. Наибольший рост количества сделок по индивидуальным домам наблюдается в области  Ұлытау (+25,4%),ЗКО (+23,4%) Алматы (+17%). А наибольший спад за месяц произошел в Кызылординской (-12,2%), Костанайской (-9,9%) областях и городе Шымкент (-6,8%).

Количество сделок купли-продажи жилья за сентябрь 2024 года по сравнению с соответствующим месяцем прошлого года увеличилось на 11,7%, тогда было зарегистрировано 35 398 сделок. Наибольший рост сделок был отмечен в ЗКО (на 72,2%), наибольшее снижение – Туркестанской области (на 14,4%). Увеличение наблюдается в количестве сделок за январь-сентябрь 2024 года по сравнению c январем-сентябрем 2023 года и составляет 13,6%.

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