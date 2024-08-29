Чтоб куриное яйцо золотым не стало

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Курица «под колпаком»

Одна из топовых птицефаб­рик Казахстана – ТОО «Жас-Канат 2006» – находится в 20 минутах езды от Костаная. Это одно из крупнейших предприятий регио­на. На довольно внушительной территории в 19 га разместились птичники на 1,5 млн птицепосадочных мест, из них миллион приходится на промышленное стадо и 500 тыс. – на молодняк.

Но в птичники вход для посторонних закрыт. До середины сентября. Руководство объясняет это неблагополучной эпизоотической ситуацией.

В России свирепствуют птичий грипп и болезнь Ньюкасла. Так что пока не завершится перелет дикой птицы, местная курица – «под колпаком». Ведь любой занесенный вирус распространяется очень быстро, а это чревато массовым падежом.

Ну что же, довольствуемся сортировочным цехом. Преж­де чем попасть на прилавки магазинов, яйцо проходит тщательный отбор, состоящий из нескольких этапов. Собирает его элеватор-транспортер и автоматически прямиком из птичников доставляет на большой конвейер, который на профессиональном языке называют «анаконда».

Первыми яйца встречают укладчики.

– Мы отбираем грязные яйца, чтобы они не пачкали другие. Убираем в сторонку, а потом моем. Чистое же яйцо идет дальше по конвейеру, – пояснила укладчик-упаковщик Анастасия Рузавина.

Следуя дальше по конвейеру, яйцо попадает на овоскоп. Доходчиво говоря – в специальную комнату, созданную за счет навесов из материи и освещенную внутри специальными лампами, которые просвечивают продукт прак­тически насквозь. Что-то вроде сканера.

Есть трещина – продукт выбраковывается. Далее яйцо взвешивается и разделяется по категориям. Этот процесс выполняется специальными автоматизированными машинами. Всего костанайская птицефабрика производит пять категорий яиц: высшую, отборную, первую, вторую и третью.

– Яйцо высшей категории реже всего встречается на торговых прилавках. Как правило, оно с двойным и даже тройным желт­ком. В сутки на нашей птицефаб­рике, – разъяснил директор по производству ТОО «Жас-Канат 2006» Данияр Алгужин, – производится всего один процент такого яйца, то есть, грубо говоря, около 450 штук. Мало и яиц категории C3 – самых мелких, полученных от молодых курочек. В основном этот продукт берут на переработку кондитерские цеха: на тесто, порошковые изделия… Примерно 15% приходится на яйцо категории C2, а на отборное – порядка 20%. Самую большую долю в производстве, а именно до 60%, занимает яйцо первой категории – C1.

Чем моложе птичка, тем меньше яичко

Категория куриного яйца зависит от курицы-несушки: чем моложе птичка, тем меньше яичко. В сутки куры на «Жас-Канат 2006» несут до 700 тыс. яиц. Но это когда птица находится «на пике». Не в сезон производительность спадает примерно на треть, и в сутки выходит до 500 тыс. яиц.

Птицефабрика яичного направления – сложное производство. В связи с сезонностью работы важно правильно контролировать всю цепочку процесса. Поэ­тому здесь существует технологический график по выращиванию птицы. Продолжительность жизни каждой курицы составляет 600 дней. Все потому, что к этому возрасту она снижает свою продуктивность, а значит, идет на забой.

– У нас есть зона выращивания молодняка, куда засаживаются суточные цыплятки. В возрасте 99 дней идет их переселение в птичники, а на 130-й день они уже дают первую продукцию – сначала мелкое яйцо, потом крупнее и крупнее, а затем уже отборное, – пояснил Данияр Алгужин. – Для формирования одного птичника мы завозим 135 тысяч голов молодняка, то есть ровно столько, сколько ушло ранее на забой. Вот, допус­тим, летом в девятом цехе у нас куры ушли на забой. Мы должны вымыть птичник, продез­инфицировать его, произвести ремонтные работы – нам на это дается два месяца. В сентябре туда заселим молодняк, а уже к декабрю будем выходить на пик производства.

Птица, которая идет на забой, попадает на прилавки магазинов в виде суповой курицы. Ее живой вес достигает всего 1 700 граммов, а в разделанном виде и того меньше. Ее в основном используют как дополнение для приготовления холодца, а также на фарш и колбасы.

Суповая курица, выращенная на костанайской птицефабрике, пользуется большим спросом в России. Так что практически вся эта продукция уходит на экспорт в ближнее зарубежье.

Селекция и продовольственная безопасность

Ежегодно костанайская птицефабрика завозит для своих нужд 700 тыс. голов молодняка. Суточных цыплят достав­ляют прямиком из племзавода в Сверд­ловской области России. Дело в том, что ТОО «Жас-Канат 2006» использует высокопродуктивного кросса яичного направления Декалб-Уайт.

Такого ремонтного молодняка в Казахстане не выращивают. Да и вообще с племенным материалом в республике большая беда. Сегодня только три из 34 казахстанских птицефаб­рик имеют собственную родительскую площадку и сами себя обеспечивают суточными цыплятами. Остальные, а это почти 95% производителей, комплектуются извне. Но это только пока. Местные птицеводы приступили к организации селекционной работы.

Сейчас прорабатываются два проекта по строительству племенных птичьих репродукторов. Один планируют разместить в Костанайской области, а второй – в Акмолинской.

Учитывая, что потребность всех птицефабрик в суточных цып­лятах состав­ляет 12 млн голов в год, а местные предприятия производят только около 3 млн цып­лят, необходимо выращивать еще 9 млн голов. Их и разделят на два реп­родуктора. То есть мощность каждого сос­тавит 4,5 млн суточных цыплят в год. Стоимость одного такого проекта оценивается в 10 млрд тенге.

– Сегодня с отраслевым министерством обсуждаются два вопроса. Первый касается инвес­тиций. Мы говорим о том, что в России 90% затрат покрываются субсидиями от государства, у нас – только 25%. И этого мало для быстрой окупаемости такого большого и дорогостоящего проекта.

Отечественные птицеводы проигрывают и по себестоимости продукции, и, соответственно, по конечной ее цене. Поэтому Минсельхоз идет навстречу и обещает не только для птицеводов, но и в целом для отрасли АПК увеличить инвес­тиционные субсидии до 40% с поэтапным ростом до 70%.

– Это будет очень хорошая поддержка, – уверен генеральный директор «Жас-Канат 2006», а по совместительству – председатель регионального совета палаты предпринимателей Костанайской области и президент союза «Ассоциация яичных производителей Казахстана» Кайрат Маишев. – Второй воп­рос – как мы будем входить в программу поддержки? Вот, казалось бы, АКК (Аграрная кредитная корпорация) объявила программу льготного кредитования, но говорит: на заем имеют право только те предприятия, у которых идеаль­ная кредитная история... А что значит идеальная? Это когда у тебя нет никаких просрочек, отсрочек и прочего. Но откатимся­ немного назад и вспомним 2020 год: пандемия, сложные времена, всем давали отсрочки. Теперь, когда мы заявляем свои проекты, нам финансовые институты отвечают – вы не проходите, потому что в 2020-м у вас были отсрочки, реструктуризация или что-то в этом роде.

Представляете, сегодня прак­тически все объекты АПК не могут из-за этого получить кредит. Мы объясняем: все это произошло не потому, что бизнес не хотел платить, а потому, что была бедственная ситуация в масштабе республики. Вроде бы со стороны Минсельхоза понимание есть. Надеемся, в скором времени все эти нюансы будут проработаны.

В общем, пока о конкретных сроках осуществления проекта по строительству племенных репродукторов руководство костанайской птицефабрики говорить не берется. Ведь воп­рос этот муссируется уже не первый год.

Впервые эта идея возникла еще в 2018 году. И вроде бы все шло как по маслу: в Костанае даже определили под строительство земельный участок, но потом грянула пандемия... А нынче возникли проблемы из-за весенних паводков. Как будут развиваться события дальше, покажет время. Но в том, что эти проекты крайне важны для отрасли птицеводства, нет никаких сомнений.

Выжить в любых условиях

Необходимость в строительстве птичьих репродукторов объяс­няется еще и тем, что закуп молодняка за рубежом довольно дорог. И эти затраты ложатся в себестоимость конечной продукции – яиц. Из-за того, что в летние месяцы их потребление существенно сокращается, падает и цена – на 30–40%. И в общей сложности рентабельность производства не превышает 10%.

– В сельском хозяйстве невозможно существовать с такой прибылью. Вот смотрите – летом ты работаешь с большим минусом, а зарплату надо платить, нужно фабрику материалами обеспечивать, оборудование закупать. При этом нам перестали выплачивать субсидии на яйцо, не поддержали проект с понижением категории социального яйца с С1 на С2, что дало бы нам возможность сформировать безубыточную ценовую политику. Тогда мы стали обдумывать другие варианты, которые облегчат жизнь птицеводов. И придумали. Попросили ввести запрет на импорт российского яйца автотранспортом. Минсельхоз нас поддержал. И знаете, сработало. За этот пилотный год мы ощутили, что не ушли в летний период в большой минус. Да, падения были, но не колоссальные, – рассказал Кайрат Маишев.

Казахстанский производитель в основном нацелен на внутренний рынок. Все 34 птицефабрики яичного направления ежегодно производят примерно 3,6 млрд яиц, полностью покрывая потребности местного населения. И условно говоря, лишь десятую часть, то есть 300 млн яиц, экспортируют.

К примеру, костанайская птицефабрика работает на рынках России, Кыргызстана и Афганистана. Впрочем, у казах­станских производителей есть возможность существенно нарастить объемы производства яйца. Но для этого нужно расширить географию экспорта. И такие задумки имеются.

На перспективу намечен выход на рынки Китая и Малайзии. И если эти планы воплотятся в реальность, яичный бизнес Казахстана пойдет в гору.