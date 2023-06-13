Чтобы каникулы были в радость

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Диана Калдыбек, область Жетысу

Практика показывает, что каникулы – казалось бы, самая беззаботная пора – это время, когда о безопасности детей и подростков
нужно беспокоиться вдвойне.

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Настоящий летний отдых у школьников только начинается. Однако печальная статистика сезона уже открыта: в Панфиловском районе в русле реки обнаружено тело 15-летней жительницы села Аулие­агаш. 4 июня девочка ушла из дома и пропала. Искали ее более двухсот человек – полицейские, военнослужащие, местные жители, волонтеры… Сейчас выясняются все обстоятельства гибели подростка.

Трагический случай – повод еще раз всерьез задуматься об опасностях, подстерегающих несовершеннолетних в период летнего отдыха, мерах их профилактики, а также об особой ответственности родителей.

Так, безопасность детей на дорогах, причем в любое время года, была и остается одним из наболевших вопросов. По данным департамента полиции области Жетысу, с начала года в регионе произошло 50 ДТП с участием несовершеннолетних. В них погибли шестеро детей, 58 получили различные телес­ные повреждения. Из общего числа дорожно-транспортных происшествий девять произошли по вине самих детей, уточняют стражи порядка.

– Проводя оперативно-профилактические мероприятия, сотрудники полиции часто становятся свидетелями случаев, когда взрослые сами перебегают дорогу в неположенных мес­тах, ведя за собой детей, или, пересекая проезжую часть на пешеходном переходе, отпускают малолетних чад, которые буквально бегут под машины, – приводит факты начальник управления местной полицейской службы ДП облас­ти Жетысу Кайсар Мухметов. – Следует помнить, что родители в первую очередь должны на собственном примере учить подрастающее поколение правилам дорожного движения, а также подробно рассказывать им о важности их неукоснительного соблюдения.

Относительно новой и самой «летней» угрозой безопасности детей на дорогах становятся легкие мототранспортные средства. С началом теплых дней скутеров, электросамокатов и тому подобной техники на дорогах становится все больше, и нередко за рулем можно увидеть как подростков, так и совсем юных ребят. Для детей подобные средства передвижения представляют особую угрозу, предупреждают полицейские. Хотя зачастую сами родители поддерживают покупку новомодной техники, относясь к ней как к обычным велосипедам, которые, кстати, тоже требуют контроля со стороны взрослых. А электротранспорт и вовсе не игрушка.

– Мопеды и мотоциклы способны развивать высокую скорость, с которой несовершеннолетний может не справиться,  – подчеркивает Кайсар Жаксылыкбекович. – Фары у такого транспорта в темное время суток светят слабо, его практически не видят другие участники движения. При малейшем столкновении легкий мопед и подобная техника моментально «вылетает» с дороги, а сидящий за рулем чаще всего погибает или получает тяжелейшие травмы. В сельской местнос­ти такую опасность для ребят представляют мини-тракторы, на которые даже не требуются документы. Родители сами сажают за руль грузовых мотороллеров детей, чтобы они помогали по хозяйству. Однако здесь высок риск переворачивания и получения тяжелых увечий. Поэтому такие факты недопустимы, и это прямая ответственность родителей.

Еще одна важная обязанность взрослых – организация полезного досуга для школьников. Свободное и бесконт­рольное времяпровождение может привести к серьезным последствиям: за пять месяцев текущего года в области зарегистрировано 10 преступ­лений, содеянных несовершеннолетними. И хотя этот показатель значительно ниже прошлогоднего, каждый подобный факт – серьезный «звоночек» и всем ответственным службам, и родителям.

Плохая компания, распитие спиртных напитков и другие поведенческие факторы играют ведущую роль при совершении подобных преступлений. Как рассказали в полиции, с начала года во время проведения более сотни рейдовых мероприятий было выявлено 2 115 несовершеннолетних, находившихся в ночное время вне дома без присмотра родителей или лиц, их заменяющих. 29 подростков, также без сопровождения взрос­лых, в позднее время суток отдыхали в увеселительных заведениях. Такие нарушения, уточнили в ведомстве, влекут в отношении родителей и владельцев злачных мест наказание по статьям 442 и 132 Кодекса РК об административных правонарушениях.

Но во главу угла здесь ставят все же не штрафы, а безопас­ность ребят: с начала нынешнего года зарегистрировано 33 правонарушения в отношении самих несовершеннолетних. Риск возникновения угрожающих жизни ситуаций особо возрастает в вечернее время. При таких обстоятельствах, приводят данные правоохранители, в апреле про­изошло убийство: в Коксуском районе в ходе драки подросток получил ножевое ранение и скончался.

– Стоит особо напомнить о случаях насильственных действий сексуального характера в отношении самих несовершеннолетних, – продолжает Кайсар Мухметов. – Такое нередко совершается людьми, вхожими в дом. Это сожители, знакомые и даже родственники. Поэтому обращаемся к родителям с просьбой беречь своих детей, разговаривать, быть с ними в постоянном контакте. Обязательно надо знать, как и с кем они проводят свободное время. Следует обучать их правилам безопасности, записывать в различные секции и кружки. И конечно же, своим примером показывать правильное поведение.

В течение всего учебного года, а особенно в преддверии каникул, сотрудники полиции ведут активную профилактичес­кую работу. Так, с начала года в регионе организовано более двух тысяч лекций и встреч со школьниками. Главная цель – повышение правовой грамотности детей и их ответственности перед законом, а также привитие навыков безопасного поведения на дорогах, одним дома, на улице, у водоемов; при общении с незнакомцами; при возникновении конфликтных ситуаций… Соблюдение этих, казалось бы, элементарных правил поможет сохранить здоровье и жизни детей.

#дети #безопасность #каникулы #область Жетысу

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